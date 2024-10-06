女業務喝一口「聖水」陷入昏迷！客戶性侵完拍裸照全PO上網

▲女業務到客戶家送保養品，沒想到喝一口對方給的「聖水」，隨即陷入昏迷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新北一名女子小花（化名）先前到朋友阿德（化名）的家中送保養品，沒想到突然在阿德的住處內昏迷，並且遭到性侵、拍攝私密照，氣得報警提告。新北地院審理後，分別依照乘機性交罪、散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處4年、6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花平時經營自創的保養品品牌，與阿德是認識但不熟的朋友。2023年間，阿德主動聯繫小花，告知要購買自創品牌的保養品，於是小花找了熟識的計程車司機，搭車前往阿德提供的地址。

上樓以後小花發現，除了阿德以外，現場還有2、3名她不認識的友人，且這些人正在飲酒，還有準備下酒菜，不過小花到場後並未喝酒。後來阿德突然從冰箱拿出一瓶水讓小花飲用，並聲稱是「聖水」，還要求小花禱告。

沒想到，小花飲用「聖水」後不久，意識突然開始模糊，讓她相當害怕，只能趕緊撥打電話給計程車司機，要求「不要走、你等我，這裡很可怕」，隨後便陷入昏迷。

▲女業務到客戶家送保養品，沒想到喝一口對方給的「聖水」，隨即陷入昏迷。（示意圖／123RF）



經過一段時間的昏迷昏迷，小花終於醒來，不過意識仍舊模糊，只能用最近已撥打的電話，向陳姓議員求助。怎料阿德看見小花醒來，竟然上前搶走小花的手機，並且一邊嘻笑、一邊要求小花自己來找手機。

小花因為體力不支，再度陷入昏迷，醒來後發現自己衣衫不整，且包包、手機及現金都被阿德藏起來，想要離開還遭到阿德阻止，最終是趁隙搭上電梯，並衝到馬路上攔計程車，才得以逃脫。

怎料時隔多天，小花發現自己遭拍裸照，且這些照片已被PO上網，驚覺自己遭到侵犯，嚇得報警處理。

對此，阿德則辯稱，當天是跟小花、其他朋友約吃飯，等到其他友人走了以後，他與小花繼續在客廳續攤，期間小花主動脫去上衣、短裙，躺在沙發上休息，他是為了糗對方，才會拍下私密照。此外，阿德還說，等到小花清醒以後，主動跟他進入房間，並且發生性行為。

阿德還供稱，小花離開以後，家中存放的20萬現金隨即失竊，反咬小花市竊取他的20萬現金，被要求還款後才報警提告。

不過，對於阿德的說法，新北地院法官並不採信，審理後依照乘機性交罪、散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處4年、6個月有期徒刑，全案仍可上訴。