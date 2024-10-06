迴音、排煙問題！國慶晚會4缺失　顏若芳：大巨蛋開幕一年還原地踏步





▲▼民進黨台北市議員顏若芳盤整國慶晚會「4大缺失」，包括迴音嚴重、排煙不良。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

記者袁茵／台北報導

113年國慶晚會於5日晚間在台北大巨蛋落幕，由於請來天后「二姐」江蕙復出開唱，吸引2萬人齊聚在室內慶祝，另第二會場松菸也有民眾看轉播一同歡慶。不過，民進黨台北市議員顏若芳盤點「4大缺失」，包括回音嚴重、排煙不良等，認為大巨蛋開幕一年還在原地踏步。

顏若芳6日於臉書發文表示，昨天因為有許多行程，所以不克出席國慶晚會，但仍有許多人將現場異狀傳給她，經盤整後，就發現國慶晚會現場至少有「4大缺失」令人瞠目結舌。

顏若芳指出，第一，全場的座位無論是貴賓區或觀眾區都有好幾塊沒人，形同鬼剃頭；第二，B2座位場地迴音相當嚴重，無論是致詞或是演唱，每一句每個字都能聽到明顯的迴音；第三，從B2座位視角一看，大巨蛋場地疑排煙不良，煙霧製造機噴煙時，往往要許久才能散去，導致舞台到貴賓區很常一片霧濛濛。

顏若芳稱，第四，二姐江蕙的出演影片片段，原先觀傳局預計晚上9點準時提供給各大媒體播放，但卻一拖再拖，最終遲至晚上11時24分才終於提供，讓媒體怨聲載道、整個晚上都擔心無畫面可播。

顏若芳批評，無論是迴音或是煙霧問題，台北市長蔣萬安早就說過會「務實解決」，但如今看來只是在「蔣屁話」敷衍市民，大巨蛋都開幕近一年了，如今還在原地踏步、自吹自擂，實在令人作嘔；至於大量空位、媒體服務不周到，則「沒有什麼好說」，就是觀傳局規劃不當，門票都一票難求了，卻還能犯下如此下流錯誤，實在無能到令人無言。

最後，顏若芳說，幸好天公作美昨天沒下雨，不然規劃不當之外，場地瑕疵又加上漏水的話，根本就是一場災難，「昨晚的國慶晚會沒有開放全數座位，僅2萬人入場缺失就那麼多，蹭演唱會經濟不是這樣『還沒學會走路就能飛的啦！』」