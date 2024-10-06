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用中國創造的話術來反問中國　林俊憲分析賴清德「祖國論」目的

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德國慶晚會上一席「祖國論」掀起討論。民進黨立委林俊憲指出，這是用中國創造的話術來反問中國，將中國的對台政治修辭「除魅」，爭取兩岸關係和台灣主權論述的國際話語權。

賴清德國慶晚會時表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，中華民國在台澎金馬落地生根75年，是不用再提這段關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字。

林俊憲表示，光是點出這個事實，就讓不少人跳腳，但賴清德有說錯嗎？沒有，這就是最弔詭之處，也是最巧妙之處，這事前經過精心設計，包含上次專訪談璦琿條約中俄領土爭端，賴清德的用意很簡單，就是拆解中國的宣傳話術。

林俊憲分析，上次璦琿條約變成國際話題，甚至引出俄國官方回應，國慶晚會的談話，也馬上有外媒報導，賴清德在爭的，其實是兩岸關係和台灣主權論述的國際話語權。

林俊憲說，中國在對台宣傳上，最常使用「自古以來」跟「不可分割」兩大修辭，如今都被賴清德拆解完畢，接著就看中國會如何回應，尤其中華民國存在的事實，直接涉及中共建政合法性的問題，會不會像上次提到俄國就裝死呢？

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