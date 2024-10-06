金山翁回家拿竹竿救妻！遭沖走雙亡「遺體手伸彼此」　離家身影曝

記者郭世賢、閔文昱／新北報導

新北市金山區4日降下豪大雨，單日累積雨量甚至突破600毫米，四處淹水，災情相當慘重。一名李姓地瓜農返家拿竹竿想接妻子回家，不料之後卻雙雙被大水沖走，不幸溺亡，2人遺體被找到時，甚至呈現伸手想拉住彼此模樣，令人相當不捨。

據了解，65歲的李姓男子與52歲的張姓婦人在當天下午參加完孫子的生日宴後，發現雨勢變大，家人擔心危險，建議一起回台北，但夫妻倆擔心家中淹水，堅持回家，於是在雨勢稍緩時，騎機車出門，卻因雨勢再度變大，導致機車無法行駛，只好徒步回家。

▲李姓男子獨自返家拿竹竿身影曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

然而，在回家途中，李男擔心妻子走不穩，因此決定先回家拿竹竿，再返回找妻子。從當時住家外監視器畫面可見，李男到家時外頭雨勢已相當猛烈，不過李男拿完竹竿後仍快步往外走去。隨後李男回去找妻子時，看見妻子跌倒並被洪水沖走，李男伸手試圖救妻，卻同樣被洪水捲走。

家屬找不到人，緊急通報失蹤，沒想到隔天2人卻被發現陳屍松樹園，相距僅100公尺。警消在現場發現兩人遺體時，他們正試圖互相緊握對方的手，畫面令人相當鼻酸。對此，女兒也在社群網站崩潰發文，「一夕之間最無條件疼愛我的爸爸媽媽、呵護我一輩子的爸爸媽媽都沒了」、「我沒有爸爸媽媽了」。

夫妻2人遺體5日已被送往基隆殯儀館，而家住中壢的女兒也立即趕赴現場，見父母最後一面。

▼夫妻2人被尋獲時均已死亡。