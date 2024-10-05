　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／被路樹砸毀可拿1萬！　高雄市山陀兒災損補助一次看

▲▼山陀兒,萊爾富。（圖／記者吳世龍攝）

▲山陀兒颱風造成這家萊爾富超商嚴重受損。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

山陀兒颱風在高雄市區造成重大損害，高雄市府今（5）日公布補助措施，包含住宅毀損或淹水、市府樹木壓損、汽機車泡水等多項救助金補助，並於10月7日開始受理民眾申請，提醒民眾先行拍照存證以利後續申請作業。高雄市政府已全面動員各相關單位投入災後重建工作，盼協助受災市民儘速重建家園。

在房屋受損部分，社會局依據《高雄市災害救助金核發辦法》，提供安遷救助及住屋毀損救助。住屋因風災毀損達不堪居住程度者，每人可獲2萬元，每戶最高補助5人，上限10萬元。另提供低收及中低收入戶，若住屋因災害毀損面積達四分之一以上，但未達不堪居住程度者，每戶可獲1萬5,000元救助金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在房屋淹水部分，市府提供因颱風致住屋淹水達50公分以上者，每戶可申請1萬5,000元住屋淹水救助。為進一步照顧市民，市府亦提供專案救助金，淹水未達50公分之住戶，每戶可獲5,000元。

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

社會局特別提醒，房屋受損與淹水補助範圍，僅限申請人實際居住的臥室、客廳、飯廳及相連的廚房、廁所、浴室等生活空間。且申請安遷救助及住屋毀損補助者，需符合在災害發生前已設籍受災地址，並有實際居住事實者。

另外本次颱風帶有罕見的14級到17級陣風，造成許多樹木傾倒斷裂。因此，若市府各機關所管樹木因本次颱風傾倒壓損建物、民宅、商家招牌等，經認定為高雄市府轄管樹木所造成，將提供專案補助1萬元救助金。申請時需提供樹木傾倒地點（有明確路標、地址）、毀損物件照片，並填妥申請表交由區公所里幹事統一收件。

針對泡水車，市府依照凱米颱風補助標準提供慰助金，汽車及大型重機最高2萬元，一般機車最高2,000元。申請條件為山陀兒颱風影響期間領有行車執照且掛有車牌之車輛因泡水受損。

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

另外，民眾的住宅有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，可一年免繳房屋稅；房屋毀損面積30%到50%之間，一年可以免除50%房屋稅，泡水車輛屬高雄市牌照亦可申請使用牌照稅退稅。稅賦相關減免申請，各救助金發放機關將協助轉送至本市稅捐稽徵處辦理。

高雄市政府呼籲受災市民把握時間申請，相關救助申請日期10月7日至11月6日截止，如有任何疑問，可洽詢各區公所、社會局或稅捐稽徵單位。市府將持續關注災後重建進度，全力協助民眾重建家園，及早恢復正常生活。

ET快訊
山陀兒南部消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因
快訊／柯文哲遭押滿月　陳佩琪突PO文「很想你」
扛行李搭新幹線　「觀光客1亂象」惹怒日本人
台大醫護「搭橡皮艇」進金山！　原因感動炸
英3寶媽遭不停性侵致死！　陪審團一看畫面哭了
接愛妻回家！金山夫妻被洪水沖走雙亡　相距1百公尺
陳水扁動刀！　「左腳長腫瘤」送化驗　
快訊／淹水逾50cm可拿1萬5！　高雄山陀兒災損補助一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒在南部登陸消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因

台大醫護「搭橡皮艇」進金山！　原因感動炸

扛行李搭新幹線「觀光客1亂象」惹怒日本人！一票點頭：沒水準

要降溫了！下周迎「入秋首波東北季風」　大雨襲2地

和爸爸同住仍全裸！她好奇「眾人在家怎麼穿」　網：內衣褲不能省

住在雙北！男生會開車「還是必要條件嗎」　女網友吐真心話

才幾秒時間！他納悶「台人為何不愛脫安全帽」　網答案爆共鳴

快訊／被路樹砸毀可拿1萬！　高雄市山陀兒災損補助一次看

網傳10月起郵局可辦百萬免息貸款　中華郵政籲別辦：詐騙人頭帳戶

一堆男同事30歲「寧願單身也不交女友」！過來人曝原因：躺平就好

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

高雄短褲妹清水溝

【柯基颱風天被爸硬遛XD】風沙狂吹還以為是CG特效

高雄「最美天使」現身！曾衝城中城救貓　秀泡水雙手狂嗆酸民

山陀兒在南部登陸消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因

台大醫護「搭橡皮艇」進金山！　原因感動炸

扛行李搭新幹線「觀光客1亂象」惹怒日本人！一票點頭：沒水準

要降溫了！下周迎「入秋首波東北季風」　大雨襲2地

和爸爸同住仍全裸！她好奇「眾人在家怎麼穿」　網：內衣褲不能省

住在雙北！男生會開車「還是必要條件嗎」　女網友吐真心話

才幾秒時間！他納悶「台人為何不愛脫安全帽」　網答案爆共鳴

快訊／被路樹砸毀可拿1萬！　高雄市山陀兒災損補助一次看

網傳10月起郵局可辦百萬免息貸款　中華郵政籲別辦：詐騙人頭帳戶

一堆男同事30歲「寧願單身也不交女友」！過來人曝原因：躺平就好

嘉義市治安要點錄監系統整合車牌辨識　考慮明年繼續設置

陸國內飾品金價1克飆至3556元！　銀樓店員：十一長假消費遇冷

等了9年！BIGBANG完整體被爆「MAMA合體表演」　官方出面給答案

巷仔Niau帶大家一起「踅」台南　超限量集章集滿6或3顆章可換好禮

花蓮公費流感疫苗開打！2階段對象不同　符合資格者速接種

山陀兒在南部登陸消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因

京華城土地遭扣押獲准　蔣萬安：周一發函法院確認是否停工

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

歷時31年！20萬名寶藏獵人瘋尋金貓頭鷹　法國尋寶遊戲宣告破解

他左膝痛到無法蹲！走路走不到10分鐘　竟是十多年前骨折釀禍

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

消防員還沒12點買飯被公審　千人力挺

牛排店供待用餐　客竟給負評：乾脆別做

新北4區停班課無淡水！侯友宜FB被灌爆

兒中獎10萬給媽媽！大姑1句話惹怒她：住海邊

「淹起來了！」他見金山大淹水

迎寒露！12生肖、星座注意事項

蔡明忠：颱風放2天，經濟不見得全是損失

昔「北市最大貧民窟」在木柵！　槍聲是日常

山陀兒「最後身影」曝！2關鍵在高屏消散　氣象署：慶幸沒以強颱登陸

更多熱門

相關新聞

5度判死！劫殺退休女教師「改判無期定讞」　受害家屬絕望

5度判死！劫殺退休女教師「改判無期定讞」　受害家屬絕望

高雄於2014年發生退休女教師遇害案，在經過近十年的司法審理，最高法院近日駁回上訴，維持無期徒刑的判決，全案正式定讞。此結果引發受害家屬強烈的情緒反應，直言「對司法和政府絕望」。

山陀兒「最後身影」曝！2關鍵在高屏消散　氣象署：慶幸沒以強颱登陸

山陀兒「最後身影」曝！2關鍵在高屏消散　氣象署：慶幸沒以強颱登陸

山陀兒颱風襲高雄　六龜警撤離警戒區住戶

山陀兒颱風襲高雄　六龜警撤離警戒區住戶

下周一再變天「北東溼答答」持續到國慶日　高溫降到2字頭

下周一再變天「北東溼答答」持續到國慶日　高溫降到2字頭

颱風預報有落差？專家：超過科學能力

颱風預報有落差？專家：超過科學能力

關鍵字：

高雄市政府社會局山陀兒颱風災害補助

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐金山遇大雨受困！愛車被水淹沒

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

快訊／金山夫妻深夜失聯　今晨尋獲已成冰冷遺體

徐乃麟遭楊繡惠控訴！搭擋曾國城說話了

留美女碩士偕男友弒父　判無期定讞

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

3銀行出手砍！　7張聯名信用卡年底前喊掰掰

台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

消防員還沒12點買飯被公審　千人力挺

牛排店供待用餐　客竟給負評：乾脆別做

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」！

史上最恐怖電影？開演僅10分鐘「11人受不了離場」

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面