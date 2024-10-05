快訊／被路樹砸毀可拿1萬！　高雄市山陀兒災損補助一次看

▲山陀兒颱風造成這家萊爾富超商嚴重受損。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

山陀兒颱風在高雄市區造成重大損害，高雄市府今（5）日公布補助措施，包含住宅毀損或淹水、市府樹木壓損、汽機車泡水等多項救助金補助，並於10月7日開始受理民眾申請，提醒民眾先行拍照存證以利後續申請作業。高雄市政府已全面動員各相關單位投入災後重建工作，盼協助受災市民儘速重建家園。

在房屋受損部分，社會局依據《高雄市災害救助金核發辦法》，提供安遷救助及住屋毀損救助。住屋因風災毀損達不堪居住程度者，每人可獲2萬元，每戶最高補助5人，上限10萬元。另提供低收及中低收入戶，若住屋因災害毀損面積達四分之一以上，但未達不堪居住程度者，每戶可獲1萬5,000元救助金。

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在房屋淹水部分，市府提供因颱風致住屋淹水達50公分以上者，每戶可申請1萬5,000元住屋淹水救助。為進一步照顧市民，市府亦提供專案救助金，淹水未達50公分之住戶，每戶可獲5,000元。

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）



社會局特別提醒，房屋受損與淹水補助範圍，僅限申請人實際居住的臥室、客廳、飯廳及相連的廚房、廁所、浴室等生活空間。且申請安遷救助及住屋毀損補助者，需符合在災害發生前已設籍受災地址，並有實際居住事實者。

另外本次颱風帶有罕見的14級到17級陣風，造成許多樹木傾倒斷裂。因此，若市府各機關所管樹木因本次颱風傾倒壓損建物、民宅、商家招牌等，經認定為高雄市府轄管樹木所造成，將提供專案補助1萬元救助金。申請時需提供樹木傾倒地點（有明確路標、地址）、毀損物件照片，並填妥申請表交由區公所里幹事統一收件。

針對泡水車，市府依照凱米颱風補助標準提供慰助金，汽車及大型重機最高2萬元，一般機車最高2,000元。申請條件為山陀兒颱風影響期間領有行車執照且掛有車牌之車輛因泡水受損。

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布「山陀兒」颱風災損補助 。（圖／高雄市政府提供）

另外，民眾的住宅有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，可一年免繳房屋稅；房屋毀損面積30%到50%之間，一年可以免除50%房屋稅，泡水車輛屬高雄市牌照亦可申請使用牌照稅退稅。稅賦相關減免申請，各救助金發放機關將協助轉送至本市稅捐稽徵處辦理。

高雄市政府呼籲受災市民把握時間申請，相關救助申請日期10月7日至11月6日截止，如有任何疑問，可洽詢各區公所、社會局或稅捐稽徵單位。市府將持續關注災後重建進度，全力協助民眾重建家園，及早恢復正常生活。