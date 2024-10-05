防登革熱疫情擴大！北市文山區今起立牌警告「菜園列高風險場域」

▲文山區公所立牌公告，個案居住地鄰近菜園為登革熱高風險場域，籲民眾避免進入以防止疫情擴大。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北登革熱群聚疫情擴至北市！北市衛生局今（5）日表示，北市今年首例本土登革熱個案已經確定與新北群聚為同一事件，由於該個案居住於文山區，住家附近1.5公里有一處菜園為中和區確診個案活動地點，文山區公所今起將該地區列為高風險場域，於現場設立告示牌及警戒線，提醒民眾如非必要應避免進入，將觀察至少1個月，以防止登革熱疫情擴大。

文山區出現北市今年首例本土登革熱個案，經疾病管制署病毒基因定序確認，該案和新北市中和及新店區群聚個案定序結果相同，研判來自同一起群聚事件。

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▲北市府相關人員前往進行孳生源清除等防治工作。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局疾管科科長張惠美表示，文山區公所已整合轄區資源，針對文山區確診個案居住地、活動地周遭環境進行病媒蚊密度調查與孳生源清除。另由於新北市中和區確診個案曾經於北市文山區確診個案住家附近1.5公里之菜園活動，文山區公所已將該地區列為高風險場域，於現場設立告示牌及警戒線，提醒民眾如非必要應避免進入，防止登革熱疫情擴大。

張惠美指出，該菜園位於北市文山區與新北新店區交界處，附近無住家，主要是種菜者可能前往，今天封起來以後，依照登革熱潛伏期與病媒蚊生長特性，至少要觀察一個月。

北市衛生局呼籲，如曾經於該地區活動、種菜的民眾，請自我健康監測14天，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。





▲文山區確認本土登革熱病例，相關噴藥消毒及孳生源清除作業進行中。（圖／北市衛生局提供）

文山區公所與文山區清潔隊於4日起進行噴藥消毒及孳生源清除作業，噴藥面積1萬8,000平方公尺，清理廢棄物250公斤、積水容器72個。菜園周邊清理廢棄物950公斤，積水容器65個，廢棄輪胎5個，後續亦將持續孳清及噴藥消毒作業。

北市衛生局表示，颱風後1週為登革熱防治關鍵期，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。