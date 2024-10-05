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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國內飾品金價1克飆至3556元！　銀樓店員：十一長假消費遇冷

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸十一假期歷來是購物和消費的高峰期，也是金銀珠寶飾品消費的黃金週，但今年十一假期黃金飾品的消費卻遇冷。中國國內金飾價來到773元／克（人民幣，下同，約台幣3556元），十一假期到店諮詢數量相較往年驟減，還有門市半天未成交任何一單。

據《時代周報》報導，儘管近期人民幣匯率大幅上行，但國際現貨金價高點徘徊使得國內黃金飾品價格居高不下。以1日各大金價掛牌價為例，周大福、老鳳祥、周六福均為768元／克，老廟黃金、周生生、菜百首飾黃金牌價分別為767元／克、766元／克、748元／克。中國黃金當日的基礎金價、零售金價分別為597.60元／克、611.60元／克。

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲大陸多家銀樓十一假期銷售狀況不如往年同期。（圖／CFP）

十一假期期間，多數首飾品牌會在金飾掛牌價基礎上，給消費者一定的優惠。其中，老廟金優惠後黃金飾品價格為681元／克，周大福、老鳳祥則是在掛牌價基礎上，分別優惠40元／克、50元／克。

周大福、老鳳祥、周六福、老廟黃金2日均跟隨國際金價，將黃金飾品掛牌價上調至773元／克。菜百首飾、中國黃金暫未跟隨金價進行調整。

一名銀樓店員指出，黃金價格最近一段時間的大漲，導致許多消費者望而卻步，「金價持續上漲，使得顧客諮詢量越來越少，顧客原本的剛性消費需求也被抑制，到店消費的顧客，經常會抱怨目前的金價漲得太高，自己沒有提前購買等問題。」

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲金飾價格每克已來到773元人民幣。（圖／CFP）

另一名店員表示，「雖然七夕之前幾天是工作日，但顧客到店諮詢的數量遠比現在好，客戶上半年的成交意願更高一些，今年十一假期顧客造訪數量，較去年同期、今年春節和五一假期大量減少，成交的單子也比較少。」

根據中國國家統計局最新公佈的數據，1至8月限額以上金銀珠寶零售總額為2186億元年減2.5%。自今年4月以來，限額以上金銀珠寶零售總額年增數據由正轉負至今，已連續5個月下降，具體來看，4月、5月、6月、7月分別同比下降0.1%、11%、3.7%、10.4%。8月限額以上金銀珠寶零售總額為257億元，年減12%，創下今年以來年減幅度最大的紀錄。

博時基金黃金ETF基金經理人王祥表示，隨著市場預期聯準會即將實施的寬鬆貨幣政策，投資人可能已經開始對這項政策變動進行定價，在此背景下，一些已經獲得利潤的投資者可能會選擇獲利了結，這可能會導致黃金價格的波動性增加，「從中長期角度來看，目前的環境仍利好黃金市場，投資人可以從博弈思路，轉向更為妥當的配置策略更為合適。」

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