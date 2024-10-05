他才切20息肉「半年又長10顆」！改1習慣成功清零　醫證實能防癌

▲50多歲男子才切20顆息肉「半年又長10顆」，改善1習慣息肉再也不長了。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

大腸息肉是大腸癌前病變的警訊，一名50多歲男子由於糞便潛血，決定到醫院接受大腸鏡檢查，第一次切除了20多顆息肉，然而他後續又做了2次檢查，每次都又找到10顆以上息肉，直到醫生建議他改變飲食習慣，息肉數量才大幅減少，後來甚至完全沒有。

肝膽腸胃科醫師楊子緯日前在節目《健康好生活》分享一個病例，有一名50多歲男子多年前首次找他看診，由於糞便潛血陽性要進行大腸鏡檢查，沒想到檢查結果不得了，大概切除了20多顆的息肉，其中1顆甚至是原位癌，也就是所謂的第零期，繼續發展下去就是大腸癌。

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楊子緯指出，男子半年後回診，再次做了大腸鏡檢查，竟又長了10多顆息肉，這次一樣全部切除，接著又過了半年，男子再次上門追蹤情況，未料又長了10幾顆息肉。詭異的情況讓男子十分傻眼，明明自從第一檢查、切除息肉後，他就已經戒掉菸、酒跟檳榔，「就差沒吃素」，怎麼會息肉長不停。

▲醫生建議男子肉類只吃魚，成功改善男子大腸息肉生成的情況。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

楊子緯表示，由於息肉生成原因多元，除了基因之外，飲食習慣也很重要，因此他建議男子應增加蔬菜攝取量，然而肉的部分紅肉不要吃，全部都改吃魚肉，後來男子第4次上門，這次息肉成功減少到5顆，下次第5次檢查時就完全沒有息肉了，消息讓男子非常高興，決定繼續維持相同的飲食方式。

楊子緯解釋，事實上，吃魚可以預防大腸癌是有科學根據的，在歐洲有研究機構進行了一項長達15年的研究，找來了歐洲10個國家共52萬自願者，追蹤這些人的日常飲食習慣，發現每周攝取魚肉約2至3份（約357克）的人，相比每周僅吃一份（約65克）或更少者，罹患大腸癌的風險可降低12%。

楊子緯說，就算每周只攝取100至200克魚類，罹患大腸直腸癌的風險也降低了7%，且脂肪含量高的魚類防癌效果略優於脂肪含量低的，單獨攝取貝類則沒有效果，研究推測跟魚含有Omega-3多元不飽和脂肪酸含量較高有關，另外魚類富含維生素D、B12及硒、特殊胺基酸也是原因。