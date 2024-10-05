力挺柯志恩「留在高雄協助救災」　他批綠委：更在乎抹黑、造謠

▲國民黨立委柯志恩在山陀兒風災後勘災。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院院會昨針對明年度總預算案表決，然而，國民黨立委柯志恩成為少數缺席的藍委，民進黨立委許智傑進一步發文「協尋」柯志恩。對此，前國民黨青年部主任陳冠安表示，當許智傑在台北發文酸柯志恩時，柯志恩因為高雄歷經嚴重水災，亟需災後復原，所以選擇向黨團請假，留在高雄協助救災，他並痛批，比起實際幫助高雄，許智傑更在乎抹黑柯志恩。

針對柯志恩缺席立法院總預算表決一事，許智傑在臉書發文提到，拜託大家協尋柯志恩，7月高雄颱風柯志恩在歐洲吃大餐不見人影，這次高雄要災後復原預算，柯志恩缺席院會。

然而，面對綠委的批評，陳冠安則替柯志恩反擊。他認為，柯志恩顧災情，許智傑顧抹黑，誰是政客，誰是政治人物，一目了然。

陳冠安表示，當許智傑在台北發文酸柯志恩時，柯志恩其實人正在高雄勘災，為何要留在高雄？高雄災情真的那麼嚴重嗎？陳冠安指出，根據內政部淹水資訊系統的數據，山陀兒颱風造成全台674處淹水，高雄佔360處，也就是說，全台過半淹水點都在高雄。

陳冠安透露，因此當高雄歷經嚴重水災，亟需災後復原時，柯志恩選擇向黨團請假，留在高雄協助救災，然而，人在台北的許智傑卻質疑人在高雄的柯志恩，妳在哪裡？他要送給許智傑四個字：在高雄啦。

此外，陳冠安說明，更荒謬的是，許智傑不只胡亂質疑，更造謠抹黑，事實上，今天立法院審議的並非是颱風災後重建預算，而是明年總預算。

陳冠安質問，目前全台農損近千萬，高雄佔比超過8成，高雄358所學校裡有8成，高達234所學校通報受災，這些今年的災損，不申請今年已經通過的預算，而要申請明年的預算？他狠酸，難道許智傑要跟陳其邁說，因為明年總預算還沒通過，所以今年災損預算申請不到？

最後，陳冠安還說，他相信許智傑的荒謬，連陳其邁都看不下去，比起實際幫助高雄、Care高雄，許智傑們更在乎抹黑柯志恩、Care柯志恩。