理科太太不認盜用前夫個資！律師「出這招」...讓法官都很難懂

記者黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤被控擅自用吳姓前夫John的病史隱私打家事官司，涉犯《個人資料保護法》，台北地院今（4日）開庭，陳依舊不認罪，她的律師主張陳本案所用資料並非前夫病歷或個資，不然就應查明內容真假，法官直接破題質疑「檢方不就是起訴使用資料的『舉動』嗎？」諭知明年（2025年）1月再開庭。

▲「理科太太」陳映彤（左）被控涉盜用吳姓前夫個資打官司，4日到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於陳女和吳男2021年12月經北院調解離婚、結束5年婚姻後，仍為夫妻剩餘財產分配等問題在北院打家事官司。吳男發現陳女2022年8月向家事案法官主張他因病無法照顧家人，所提證據赫然是1張寫有他病史和用藥資料隱私的紙條。

▲「理科太太」陳映彤前夫、被稱為「理科先生」的吳男前次到台北地院出庭，與陳女當庭幾無互動。（圖／記者黃哲民攝）

吳男告陳女未經他同意、擅自使用他的個資並在訴訟中對他做不利主張。台北地檢署查出這是台灣1位陳姓諮商心理師，託陳女轉交吳男，以便吳男在台灣尋找相關醫師，諮商心理師出庭證稱從未同意陳女將吳男這些隱私資料用於打官司，檢方據此起訴陳女涉犯《個資法》違法利用他人特種個人資料罪嫌。

陳女的律師今出招要求檢方釐清這張紙條是不是「病歷」，若是，則只能當成「傳聞」，應查明內容真假，才可列為證據，但是「請法官看一下，這（紙條）根本不是病歷啊！」

▲「理科太太」陳映彤被控涉盜用吳姓前夫個資打官司，4日到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

檢方似乎一時被律師的說法帶歪，諷刺「大律師！你沒有做過心理諮商，才會講這麼好笑的話啊，心理諮商師（應為諮商心理師）就是這樣子啊」，不然就傳喚諮商心理師來查明這樣的寫法，是不是一種習慣。

法官試圖消化律師的主張，發現很難懂，直接破題質疑「檢方不就是起訴使用資料的『舉動』嗎？」、是行為本身涉及違法，檢辯雙方從沒爭執吳男有無生病、用過哪些藥物，檢方也不認為這張紙條上寫的內容是假的，「所以沒起訴（陳女）涉嫌誹謗，不是嗎？」

▲「理科太太」陳映彤（左）與吳姓前夫（右）離婚前，常一起錄製YT影片做科普。（圖／翻攝自Facebook《理科太太 Li Ke Tai Tai》）

檢方順勢表示，本案是起訴陳女非法使用諮商心理師提供的「轉介單」，不僅無故留存，還涉嫌擅自用於打官司，這張紙條是證明陳女違法使用他人個資的「書證」。

法官另探詢雙方有無調解意願，吳男前次出庭與陳女連眼神都很少交流，他已返回美國居住地，今託律師表示願試行調解，但陳女的律師指出，陳另案告吳涉嫌偽造有價證券、挪用陳的台幣上百萬元繳帳單，另案情節比本案刑責重，吳透過美國當地律師傳話，要求2案一起協商，陳不同意，雙方目前很難談。

法官勸諭雙方自行聯繫，為配合吳男返台出庭時間，訂於明年1月10日與1月17日開庭訊問證人，包括吳男也將作證。陳女開完庭被問到認罪或堅持無罪答辯，她打哈哈想帶過，最後僅表示「我就是，沒有覺得我有啦！」