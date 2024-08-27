包庇小三開簽賭站還查個資幫討債　北市警被免職遭起訴續押

▲北市警員李權桂（中）涉包庇越南籍小三吳喬莉開簽賭站又私查個資幫討債，被免職並被起訴貪污重罪還繼續羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市大同警分局警備隊前隊員李權桂，包養越南籍小三吳喬莉並涉包庇對方從事簽賭越南六合彩等犯行，更涉利用職權幫查欠債賭客個資以便討債，李、吳到案被羈押禁見，台北地檢署今（27日）依貪污、洩密與賭博等罪嫌，起訴李、吳及5名共犯，移審台北地院裁定李男繼續羈押禁見，李男案發後已被記2大過免職汰除。

起訴指出，41歲吳女從越南嫁來台灣逾10年、已取得我國身分證，在北市萬華區和合夥人經營養生館，廣邀越南姐妹加入，因作風大膽、敢玩，生意相當火熱，能說流利台語的吳女並以養生館為據點，招攬在台鄉親與本地客簽賭越南六合彩，還借錢給賭客應急，藉此收取高額利息。

51歲李男原任職大同警分局警備隊10多年，已婚但夫妻感情不好，李男常光顧吳女的養生館，和當時與台籍丈夫分居的吳女一拍即合，2人從2019年開始交往，吳女找到靠山，若遇到鄉親賭客欠債避不見面，就請李男利用警務系統私查賭客個資，再找人上門暴力討債，李男明知違法仍照辦。

▲嫁來台灣10多年已取得身分證的吳喬莉（中），開養生館從事簽賭越南六合彩，並找警員男友李權桂私查賭客個資討債。（資料照／記者劉昌松攝）

台北市警局接獲密報，主動報請北檢指揮偵辦，今年（2024年）6月26日分別由台北市警局督察室拘提李權桂，台北市刑大拘提吳喬莉等人調查，並在李男辦公室、吳女店內等處，查扣大量簽賭用的傳真機、投注單與帳冊，還有越南人在台居留證、身分證影本與欠債本票等證物。

檢警並約談多名越南籍賭客與欠債者釐清案情，訊後認為李權桂與吳喬莉涉犯貪污重罪，有逃亡與勾串滅證之虞，聲請法院羈押禁見獲准，被指為簽賭大組頭的吳女閨蜜丈夫阮男，交保5萬元並限制出境出海。

警局隨即召開人評會，決議將李權桂一次記2大過免職汰除，吳喬莉的養生館也歇業。檢方密集偵辦後，今起訴李、吳2人涉犯《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》，以及《刑法》洩密、公務員包庇賭博等罪嫌，阮男等5名共犯被起訴賭博、洗錢等罪嫌。

至於李權桂被指涉包庇吳喬莉媒介色情、吳女被指涉放高利貸等罪嫌，檢方認為欠缺證據證明。李、吳2人被移審北院後，法官今傍晚裁定李男繼續羈押禁見，吳女因收押期間曾出現急症就醫，法官裁定交保5萬元，限制出境出海。