　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

包庇小三開簽賭站還查個資幫討債　北市警被免職遭起訴續押

▲▼ 越南小三經營賭場放高利貸　警員是地下男友！爆「偷查個資」遭逮，大同分局警員李權桂。（圖／記者劉昌松攝）

▲北市警員李權桂（中）涉包庇越南籍小三吳喬莉開簽賭站又私查個資幫討債，被免職並被起訴貪污重罪還繼續羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市大同警分局警備隊前隊員李權桂，包養越南籍小三吳喬莉並涉包庇對方從事簽賭越南六合彩等犯行，更涉利用職權幫查欠債賭客個資以便討債，李、吳到案被羈押禁見，台北地檢署今（27日）依貪污、洩密與賭博等罪嫌，起訴李、吳及5名共犯，移審台北地院裁定李男繼續羈押禁見，李男案發後已被記2大過免職汰除。

起訴指出，41歲吳女從越南嫁來台灣逾10年、已取得我國身分證，在北市萬華區和合夥人經營養生館，廣邀越南姐妹加入，因作風大膽、敢玩，生意相當火熱，能說流利台語的吳女並以養生館為據點，招攬在台鄉親與本地客簽賭越南六合彩，還借錢給賭客應急，藉此收取高額利息。

51歲李男原任職大同警分局警備隊10多年，已婚但夫妻感情不好，李男常光顧吳女的養生館，和當時與台籍丈夫分居的吳女一拍即合，2人從2019年開始交往，吳女找到靠山，若遇到鄉親賭客欠債避不見面，就請李男利用警務系統私查賭客個資，再找人上門暴力討債，李男明知違法仍照辦。

▲▼ 越南小三經營賭場放高利貸　警員是地下男友！爆「偷查個資」遭逮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲嫁來台灣10多年已取得身分證的吳喬莉（中），開養生館從事簽賭越南六合彩，並找警員男友李權桂私查賭客個資討債。（資料照／記者劉昌松攝）

台北市警局接獲密報，主動報請北檢指揮偵辦，今年（2024年）6月26日分別由台北市警局督察室拘提李權桂，台北市刑大拘提吳喬莉等人調查，並在李男辦公室、吳女店內等處，查扣大量簽賭用的傳真機、投注單與帳冊，還有越南人在台居留證、身分證影本與欠債本票等證物。

檢警並約談多名越南籍賭客與欠債者釐清案情，訊後認為李權桂與吳喬莉涉犯貪污重罪，有逃亡與勾串滅證之虞，聲請法院羈押禁見獲准，被指為簽賭大組頭的吳女閨蜜丈夫阮男，交保5萬元並限制出境出海。

警局隨即召開人評會，決議將李權桂一次記2大過免職汰除，吳喬莉的養生館也歇業。檢方密集偵辦後，今起訴李、吳2人涉犯《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》，以及《刑法》洩密、公務員包庇賭博等罪嫌，阮男等5名共犯被起訴賭博、洗錢等罪嫌。

至於李權桂被指涉包庇吳喬莉媒介色情、吳女被指涉放高利貸等罪嫌，檢方認為欠缺證據證明。李、吳2人被移審北院後，法官今傍晚裁定李男繼續羈押禁見，吳女因收押期間曾出現急症就醫，法官裁定交保5萬元，限制出境出海。

ET快訊
搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨
38歲夫激戰阿嬤小三！約砲10多女　人妻怒：這麼老都吃
按一鍵車牌秒換「AMG-6666」！　假車牌超氾濫
快訊／剴剴虐死案　社工發出聲明
唐玲切片報告出爐「步出診間雙腿一軟」　曝癌況進度
獨／害4口之家電費飆到2.5萬！超混抄表員竟任職6年
快訊／阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸死亡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男與家人吵揚言「要死一起死」　竟潑柴油縱火燒家幸遭制止

包庇小三開簽賭站還查個資幫討債　北市警被免職遭起訴續押

獨／害4口之家電費飆到2.5萬！超混抄表員竟任職6年…台電急檢視

快訊／遭碎玻璃割頸亡！27歲騎士是阿堂鹹粥長孫　弟哀痛喊話

快訊／桃園中壢、大園3521戶無預警停電　持續搶修中

多年未見長官來訊求借12萬投資　台東男信了...行員報警攔阻

按一鍵車牌秒換「AMG-6666」！假車牌超氾濫　中警抓70件

彰化美港公路休旅車衝上分隔島！駕駛與乘客受傷　疑恍神釀禍

男在家突倒地失去呼吸心跳！暖警協助救護車開道　5分鐘送醫搶命

「上帝之手」整形名醫涉貪大逆轉　12年重刑改判6月得易科罰金

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

桃園男與家人吵揚言「要死一起死」　竟潑柴油縱火燒家幸遭制止

包庇小三開簽賭站還查個資幫討債　北市警被免職遭起訴續押

獨／害4口之家電費飆到2.5萬！超混抄表員竟任職6年…台電急檢視

快訊／遭碎玻璃割頸亡！27歲騎士是阿堂鹹粥長孫　弟哀痛喊話

快訊／桃園中壢、大園3521戶無預警停電　持續搶修中

多年未見長官來訊求借12萬投資　台東男信了...行員報警攔阻

按一鍵車牌秒換「AMG-6666」！假車牌超氾濫　中警抓70件

彰化美港公路休旅車衝上分隔島！駕駛與乘客受傷　疑恍神釀禍

男在家突倒地失去呼吸心跳！暖警協助救護車開道　5分鐘送醫搶命

「上帝之手」整形名醫涉貪大逆轉　12年重刑改判6月得易科罰金

台南安平區疑有大貨車掉落污泥　造成2機車摔車受傷

共管堵死！全住戶說好「不用主臥廁所」他毀約　女家中全糞水怒告

咪妃甜曬自拍「保母證照到手」！　鬆口未來動向認：心裡好複雜

搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨蛋

7月二手機回收排行出爐！蘋果穩居冠軍　ASUS激增成新星

桃園男與家人吵揚言「要死一起死」　竟潑柴油縱火燒家幸遭制止

韓劇男神池昌旭要來了！　雷達表大使28日來台停留3天2夜　

2女遊印度返台確診屈公病！2大蚊媒傳染病「境外移入」創新高

包庇小三開簽賭站還查個資幫討債　北市警被免職遭起訴續押

劉書宏爆試鏡廣告「慘被王大陸搶走」！　抖出他驚人價碼...沈玉琳無情開嗆

無敵大迴轉「豚跳分隔島」　前車目擊嚇傻：X！後面撞掉

社會熱門新聞

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥搜出678萬現鈔　檢求刑12年

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

走私154隻貓害牠們遭安樂死　3人判刑定讞

快訊／海龍風電CO2外洩奪命！　19歲男搶救7天宣告不治

13關鍵錯誤害死剴剴！女社工開群組掩飾犯行

鄭文燦從重求刑原因曝　瞎扯不知道5KG袋子裝錢

快訊／被指涉著作權蟑螂！超馬好手林義傑一審判決出爐

快訊／鄭文燦涉貪「收押47天」！　桃檢13:30召開記者會

北市民宅藏德州撲克賭場　168cm美女荷官時薪曝

男伴先走　妹子付不起開房費要坐牢了

新竹爆食物中毒　吃法國麵包「35人送醫5住院」

收賄過程曝！白手套比手勢「5」　鄭文燦笑了：哉啦

童「人生第9天上學」遭幼師樓梯拖行

更多熱門

相關新聞

查北士科弊案　北檢約談2前局長作證

查北士科弊案　北檢約談2前局長作證

前台北市長柯文哲任內完成的北士科招商案、 京華城容積轉換等4大政績，屢遭質疑涉嫌圖利特定業者，市府政風調查結果已陸續送抵台北地檢署，檢察官繼日前大動作針對總統大選政治獻金案，搜索約談柯競總人員，並連日針對京華城等案傳訊相關人員後，27日再針對北士科案傳喚前產發局長林崇傑及前地政局長張治祥等3人作證。

台南藍軍嗆林文信不調職　「民進黨政治獻金收不完」

台南藍軍嗆林文信不調職　「民進黨政治獻金收不完」

雲林調查官涉洩密遭訴　調查局：從嚴懲處

雲林調查官涉洩密遭訴　調查局：從嚴懲處

親眼看到教練賭球！丹麥球員向BWF舉報解約

親眼看到教練賭球！丹麥球員向BWF舉報解約

刑事戰將變負心漢　向小三借2千萬付贍養費

刑事戰將變負心漢　向小三借2千萬付贍養費

關鍵字：

六合彩賭博養生館圖利警備隊個資法洩密

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

國產車自製率新制這2款新車也中槍

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥搜出678萬現鈔　檢求刑12年

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

更多

最夯影音

更多

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面