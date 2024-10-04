古寧頭戰役75週年！　國慶大典邀3位參戰英雄領唱國歌

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

古寧頭戰役75週年！　國慶大典邀3位高齡90參戰英雄領唱國歌

▲▼中華民國各界慶祝113年國慶記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲中華民國各界慶祝113年國慶記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

國慶籌備委員會今(4)日上午召開記者會，由主任委員、立法院長韓國瑜主持，今年是古寧頭戰役75週年，因此慶籌會特別邀請歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等3位高齡90歲的參戰英雄，與尼布恩合唱團、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱國歌。另外，還有眾所矚目的國慶晚會、焰火等系列慶祝活動，由北到南祝賀中華民國113歲生日快樂。

慶籌會表示，今年國慶典禮在節目安排上，規劃「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。序幕暖場表演首先由勇鷹高教機以五機大雁隊形低空衝場通過典禮台上方作為開場，接下來由北一女中結合樂儀旗隊所帶來的「團結一心慶誕辰」，以青春活力與整齊劃一的動作展現青年學子自信、團結及具生命力的一面。

接續是每年國慶表演活動的重頭戲「國防部三軍聯合樂儀隊」，以「樂儀飛揚展榮耀、團結同心安家邦」為主題，儀隊將展現精湛的操槍技術，配合樂隊的隊形變換，象徵捍衛家園的決心與軍隊的團結力量；再來由陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機步333旅埔光龍及台灣李棠華雜技團共同演出。

壓軸的是國軍人型氣偶加上中華職棒、中華競技及愛伯特啦啦隊，所帶來「舞動青春 撼動世界」的動感節目做為序幕暖場活動結尾。

另外，今年國慶大典國歌演唱環節，特別邀請古寧頭戰役參戰英雄代表歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等人，與甫獲世界合唱大賽金牌的尼布恩合唱團一同齊唱，而國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、台越舞團共同擔綱演出。

國慶儀典結束後，先由憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演；接續由陸軍官校展旗隊以40人隊形展開國旗，引領2024巴黎奧運、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場，接受現場觀眾的喝采與致意。

主題表演的第二個節目，由花蓮縣阿勒飛斯文化藝術團帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以傳統原住民族樂舞為根底，融合現代的創新思維，展現出原住民傳統豐美的文化。

接著客家文化以「守護捱等个台灣」為主題的嶄新表演，節目共有「流動山河、伯公相隨、盤花盛冠」三個主題段落;活動尾聲由莊敬高職帶來「舞莊敬話唯我特戰」，搭配號稱「忠義驃悍、勇猛頑強」戰鬥精神的特戰部勇士，展開我中華民國的巨幅國旗。在此同時，空軍雷虎小組編成七機五角隊形噴彩煙低空通過觀禮台上方，為國慶大會劃下完美的句點。

慶籌會特別提醒，6日下午為國慶大會預演，周邊將實施車輛管制，民眾可於府前南、北廣場觀賞預演；另由於國慶大會相關準備工作。而自9日22點起，總統府周邊將實施人車管制，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行，詳細資訊可至國慶官網瀏覽查詢。

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