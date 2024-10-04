賴清德6問徐榛蔚　遭轟「立威」！黃暐瀚：差5000人怎能不問

▲賴清德6問徐榛蔚撤村人數「藍轟在立威」 黃暐瀚：差5千人怎能不問。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

山陀兒颱風來襲，總統賴清德1日赴中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，6度問徐撤村人數，國民黨質疑賴是靠責備來建立威信。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，如果有好好把整段對談聽完，就可以知道賴清德並沒有責備的意思。

賴清德1日於中央災害應變中心與徐榛蔚視訊時，由於徐回報的撤村3,013人數與縣府回報中央的8,259人大有落差，6度詢問確認狀況，卻被國民黨陣營抨擊是政治表演、搞錯了還想「暴走立威」。對此，徐榛蔚表示，「總統的關心，我們也非常非常感謝，因為總統的數字，手上那邊的數字，是由三個系統的數字，累加的。」

黃暐瀚昨（3日）於臉書指出，「那天防災會議視訊，賴總統手上的花蓮保全名冊有8,259人需要撤離，結果縣長回報撤離3,000多。人數相差5,000多，如果總統連問都不問？謝謝下一位！那不是沒在聽？就是根本不關心。」直指若聽完整段對話，就可知道賴並非責備，而是在問徐既然還有5,000多人沒撤離，是否需要出動國軍幫忙？」

黃暐瀚提及，「2004年賴清德曾遇到逆向開車的年輕人，當場糾舉，結果被打到住院，視網膜破裂。一般人看到來者不善，會出口糾正嗎？但偏偏阿德就會。」無關賴清德有無當上總統及立威與否，賴的個性就是不放過小細節，「任同的，說他堅持原則，不畏壓力；討厭的，說他耍官威，羞辱人。憤怒的阿德其實不憤怒，他只是固執，從來不肯妥協。」

前立委蔡正元日前於臉書指出，賴清德把戶籍人口、實際居住人口加起來得出花蓮縣撤離危險區域居民有8,000人，這是「賴氏數學」。據《中央社》報導，內政部次長吳堂安澄清，賴清德本意是依照提報人數提醒徐榛蔚，因此善意請徐再確認。

吳堂安續指，花蓮提報的3,013人只涉及土石流、大規模崩塌，並不涉及水災與易成孤島地區的保全戶人數，而蔡正元聲稱的戶籍、實際居住人數加起來8,000人，這說法並不正確，也沒有這種說法。



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