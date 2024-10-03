快訊／山陀兒肆虐高雄「停電又停水」　20萬戶整晚無水可用

▲山陀兒颱風強襲導致高雄停電又停水。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒襲台，今（3）日中午12時40分從高雄小港登陸，為高雄帶來強風豪雨，也造成高雄逾10萬戶停電。受到停電影響，也連帶導致影響供水，水公司下午緊急公布包含三民、新興、鹽埕、鳳山等多區20多萬戶停水，水公司將配合台電恢復供電，預計10月4日0時恢復供水。

台電指出，山陀兒颱風襲台，截至今日下午5時，高雄市102,656戶仍在停電中，台電將視後續風雨情形，持續搶修中。不過，受到停電影響，也連帶導致影響供水。根據水公司公布訊息，下午緊急公布包含三民、新興、鹽埕、鳳山等多區20多萬戶停水。

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停水範圍：

三民區

寶盛里、寶慶里、寶業里、寶獅里、本揚里、博惠里、安發里、鼎力里、灣中里、寶龍里、寶民里、本上里、本安里、本館里、安寧里、安康里、灣愛里、寶玉里、灣利里、灣勝里、寶興里、寶華里、寶中里、寶國里、寶珠里、本文里、本武里、鼎中里、本和里、安吉里、寶德里、灣華里、正順里、正興里、灣成里、鼎強里、本元里、寶泰里、鼎金里、鼎盛里、灣子里、灣復里、寶安里、鼎西里、寶盛里、寶慶里、寶業里、寶獅里、本揚里、博惠里、安發里、鼎力里、灣中里、寶龍里、寶民里、本上里、本安里、本館里、安寧里、安康里、灣愛里、寶玉里、灣利里、灣勝里、寶興里、寶華里、寶中里、寶國里、寶珠里、本文里、本武里、鼎中里、本和里、安吉里、寶德里、灣華里、正順里、正興里、灣成里、鼎強里、本元里、寶泰里、鼎金里、鼎盛里、灣子里、灣復里、寶安里、鼎西里。 鳥松區 鳥松里、夢裡里、大華里、鳥松里、夢裡里、大華里。

鳳山區 武漢里、新強里、忠義里、忠孝里、武慶里、新武里、中和里、武漢里、新強里、忠義里、忠孝里、武慶里、新武里、中和里。

苓雅區/全部

前鎮區 瑞北里、瑞誠里、瑞文里、瑞昌里、瑞華里、瑞隆里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞北里、瑞誠里、瑞文里、瑞昌里、瑞華里、瑞隆里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里。 仁武區 考潭里、仁慈里、考潭里、仁慈里。仁武區

降壓範圍：

三民區 立業里、立誠里、德北里、長明里、鼎泰里、安宜里、安泰里、安邦里、港西里、建東里、千北里、德仁里、德智里、同德里、達勇里、達明里、達德里、精華里、德東里、千秋里、裕民里、千歲里、十美里、十全里、達仁里、安生里、民享里、博愛里、安東里、安和里、川東里、鳳北里、鳳南里、港新里、灣興里。

鳳山區 鎮西里、文英里、鎮北里、文華里、協和里、忠誠里、鳳崗里、曹公里、文衡里、文德里、北門里、文福里、文山里、鎮西里、文英里、鎮北里、文華里、協和里、忠誠里、鳳崗里、曹公里、文衡里、文德里、北門里、文福里、文山里。

鹽埕區／新興區／前金區／鼓山區／左營區／仁武區/楠梓區