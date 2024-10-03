山陀兒肆虐高雄驚見「陸上海葵」！　鐵皮屋炸開花怵目驚心

圖文／鏡週刊

中颱山陀兒肆虐南台灣，高屏地區紛紛傳出災情，有民眾目擊，位於高雄市苓雅區同慶路1號的高雄市政府警察局保養二級廠，不敵颱風摧殘，鐵皮屋炸開花，猶如「陸上海葵」，畫面怵目驚心。

根據中央氣象署最新資訊，山陀兒3日17時的中心位置在高雄的北北東方約30公里之處，以每小時6轉4公里緩慢速度，向北緩慢移動，其暴風圈壟罩苗栗以南、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

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▲ 海葵示意圖。（翻攝Pixnio）

氣象署發布陸上強風特報，今傍晚至晚間各地風力明顯偏強，台南以南地區、台中至嘉義沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有11級以上強陣風，桃園至嘉義地區、新北市沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，請特別注意。

▲ 雷達回波圖。（中央氣象署提供）

自9月29日0時至10月3日17時出現較大雨量如下：台東縣金針山1684毫米（至3日10時止），屏東縣大漢山1428毫米，花蓮縣清水林道893毫米，新北市瑞芳791毫米，高雄市天池671毫米，基隆市基隆544.5毫米，台北市擎天崗530.5毫米，宜蘭縣觀音海岸365.5毫米，澎湖縣七美248毫米，南投縣小奇萊214.5毫米；較大陣風區域如下：高雄市汕尾15級，屏東縣琉球嶼14級，蘭嶼、東吉島12級，彭佳嶼11級，新屋、成功、澎湖10級。



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