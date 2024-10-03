雨刷斷裂偏逢山陀兒　巧見警出手相助順利返家

▲民眾自小客車雨刷斷裂巧遇警方協助排除。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東分局初鹿派出所所長王炫勝、警員許明鴻2日晚間18至20時執行災情查報巡邏勤務，巡經卑南鄉賓朗村賓朗路474號前，發現路邊1名女子手拿汽車雨刷站在車旁淋雨，便主動上前關心，結果發現雨刷竟因雨勢過大導致整根斷裂，而且當時附近汽車修理廠都已經打烊，所幸警員許明鴻平時與轄區居民都有良好互動，所以致電熟識的保養廠老闆幫忙，幸得熱心老闆允諾，2員即護送引導女子驅車前往保養廠，順利修復車輛。

原來這名陳姓女子原本因有要事要趕回新竹，怎料蘇花公路封閉，無奈只得回頭改走南迴公路，又遇到雨刷斷裂，根本無法繼續行駛，恰巧遇到熱心員警主動協助，令陳姓女子萬分感動，深表感激，保修廠老闆亦豎起大姆指稱讚。

台東警察分局呼籲，此次山陀兒颱風帶來強勁風雨，如果必須駕車務必減速慢行，如行駛中遇到強風侵襲，建議停在路邊或找安全處所掩避，不要強行。提早利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢即時路況，做好萬全準備才能避免危險。