遭山陀兒吹落！高雄男裸上身扛「自由一路」耍寶...下場慘了

▲男子發現馬路上有強風吹落的路牌，臨停下車扛起路牌拍影片分享到網上，事後遭警方開罰2張罰單。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

山陀兒颱風全台肆虐，高雄受到嚴重影響，傳出街上路牌都被強風吹落！社群平台上有網友分享1名男子扛起路牌耍寶，影片立刻吸引數萬人觀看；豈料，警方已循線找到影片男主角，並已依法開出2張罰單。

社群平台Threads有網友分享高雄市受到山陀兒颱風肆虐，自由一路上的路牌竟被強風吹落，有一名年輕男子裸著上身只穿短褲，在路中間扛起路牌，拍攝的人也笑不停，還為影片附註「自由一路在我朋友手上，你們小心點」；不過PO出影片的網友也在底下留言，「其實是路牌飛到路上」解釋路牌不是被他們破壞的。

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▲男子當街玩了起來。（圖／翻攝自Threads）

影片曝光後，至今已吸引超過37萬次瀏覽，有不少人留言表示，「它不掉下來我不知道路牌這麼大欸」、「看前面想罵，看後面放在相對安全的地方，真心感謝做好事的你，至少讓人讓車不會踩到滑倒」、「都是颱風天就你們的最好玩」。

不過，據《自由時報》報導，當地警方已循線找到影片中男子，因為他的行為涉嫌違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款「快車道臨時停車」，可處300至600元罰鍰，及第78條第1項第4款「行人在道路上嬉戲」，可處500元罰鍰。據悉，路牌已由警方拾回派出所保管，並通報市府交通局檢修。

儘管影片中扛起路牌的男子對警方表達悔意也道歉，但警方已經開單告發郵寄，以此告誡眾人且宣導正確用路觀念。

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