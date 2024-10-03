山陀兒釀11所學校受損「新北高雄最慘」　瑞芳國中宿舍外牆倒榻

▲山陀兒颱風今天中午登陸高雄，校園也陸續傳出災損 。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

山陀兒颱風挾帶狂風暴雨登陸高雄，也讓校園陸續傳出災損。根據教育部最新統計資料，截至今（3日）下午3時，全台共有11所學校受損，金額約82萬元，若以校數區分，以新北市4校最多，其次為高雄市3校。單一學校災損金額最高為新北市瑞芳國中56萬元，災損包括2、3樓三處雨遮板倒塌、校長宿舍外牆塌損等。

山陀兒颱風龜速移動，但颱風中心仍在今天中午從高雄小港登陸，強風豪雨也讓校園陸續傳出災損。根據教育部統計資料，截至今天下午3時為止，全台共11校災損約82萬元。

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教育部表示，全台各縣市若以災損校數區分，新北市4校最多，其次為高雄市3校，另外台北市、新竹縣、南投縣及花蓮縣各有1校。若以災損總金額計算，新北市災損59萬最多，其次為高雄市21萬元、花蓮縣1萬元。

在單一學校災損部分，教育部指出，金額最高為新北市瑞芳國中56萬元，災損包括2、3樓三處雨遮板倒塌、校長宿舍外牆塌損、教師宿舍花台崩裂等。

其次為高雄市愛群國小10萬元，狀況包括2棵校樹倒塌、圍牆傾倒，樹木斷枝擊中車輛，另外高雄小港國小災損也是10萬元，狀況包括通學道樹木壓壞校內停車棚及籃球架等，而在新北華興國小也有災損3萬元，狀況包括校園周遭大榕樹傾倒，波及學校側門而無法正常使用，電線被扯斷導致學校無電力供應。

教育部表示，上述災損為粗估金額，等待災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報在教育部校安通報系統，經過各教育主管機關掌握確認後，將彙整正確災損金額陳報行政院。