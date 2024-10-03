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安泰醫院火警疏散176人！衛福部協調病患後送　高雄已做好準備

▲▼屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散 。（圖／民眾提供）

▲屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散 。（圖／民眾提供）

記者洪巧藍／台北報導

屏東東港的安泰醫院今（3）日一早發生火警，據了解已有8人無生命跡象。衛生福利部醫事司司長劉越萍表示，截至中午12點為止，總計疏散176名病患，其中49名患者分送到屏東境內8家醫院收治。至於情況比較危急者，目前在安泰醫院急診處置中，後續會評估安泰院內情況以及山陀兒颱風風雨情形去決定是否需要後送；高雄方面已經做好收治個案的準備。

劉越萍表示，屏東縣衛生局於10月3日早上7時58分接獲消防局通知安泰醫院疑似配電盤起火消息，立即回報中央，隨即啟動大量傷患機制。

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劉越萍指出，衛生局聯絡3家民間及醫院救護車共8輛，高雄市政府消防局並出動6輛，國防部也已調度10輛救護車前往支援，截至10月3日12時，已共同協助後送49名病人至輔英科技大學附設醫院、枋寮醫院、國仁醫院、屏東基督教醫院、屏東榮民總醫院、部立屏東醫院、寶健醫院、潮州安泰醫院。

劉越萍表示，情況比較嚴重的病患，目前在安泰醫院急診接受救治，考量移動增加危險性，後續是否後送其他醫院還要評估，包含安泰醫院病房是否還能夠收治病患，還有山陀兒颱風目前在南部造成較大風雨等考量，不過高雄方面已經先做好收治病患準備，會適時進行聯絡。

適逢山陀兒颱風來襲，衛生福利部部長邱泰源參加中央災害應變中心工作會報，指示鄰近急救責任醫院立即整備，協助收治轉院病人，各院院長亦即刻回院指揮調度；邱泰源也強調，安泰醫院醫護人員於協助疏散過程，應注意自身安全。

中央災害應變中心與屏東縣縣長周春米連線，了解病人疏散最新進度（176人）及需要中央單位協助之處，並即刻協調國軍及消防署，全力協助屏東縣政府消防局及衛生局，在安全考量下，疏散安泰醫院病人至其他鄰近醫院收治，以確保病人安全。

▲▼屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散 。（圖／民眾提供）

▲屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散 。（圖／民眾提供）

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