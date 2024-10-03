山陀兒核心掃過！直擊高雄街道「像被轟炸」　樹倒鷹架垮慘況曝

記者賴文萱／高雄報導

中颱山陀兒今（3）日中午12時40分以中颱下限的強度，從高雄小港登陸，替高雄帶來強風暴雨，各地災情陸續傳出。有住在前鎮的網友開車外出時，拍下遭山陀兒暴力掃過的高雄街景，只見路上淹大水「像在開船」，不時還有路樹倒塌在旁，甚至有大樓鷹架被吹落躺地，畫面宛如遭到轟炸過一般，滿目瘡痍。

▲高雄街道慘況曝…樹倒鷹架垮像被轟炸。（圖／民眾提供）

▲直擊山陀兒眼牆核心橫掃！高雄街道慘況曝…樹倒鷹架垮像被轟炸。（圖／民眾提供）

山陀兒颱風中午登陸小港，帶來可怕有災性強風，高雄市政府為此也發布緊急避難通報，請民眾儘速至室內躲避，更示警如果民眾待在臨時建築或鐵皮屋，請伺機離開前往其他室內避難，各區公所即時開放民眾避難。

▲▼直擊山陀兒眼牆核心橫掃！高雄街道慘況曝…樹倒鷹架垮像被轟炸。（圖／民眾提供）

果然，山陀兒登陸後帶來前所未見的狂風暴雨，高雄各區災情慘重也不斷傳出。有住在前鎮的網友開車外出時，拍下遭山陀兒暴力掃過的高雄街景，只見保泰路積水宛如小河，車輛行經時還會濺起大量水花「彷彿像在開船」。

網友一路拍下路上有多處路段的路樹倒塌在地，阻擋整個車道，還得繞路行駛，甚至還會驚見有大樓鷹架被吹落躺地，畫面宛如遭到轟炸過一般，滿目瘡痍。