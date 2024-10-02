「南北14差異」北漂族難適應！全場爆共鳴：生無可戀

▲臉書粉專「高雄點」整理了14項南部人難適應的差異，掀起大量共鳴。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／柯振中報導

有不少南部人會北上到各縣市求學、工作，不過南北的生活習慣差異，會讓不少人難以適應。對此，臉書粉專「高雄點」分享了14項北漂族難適應的事情，瞬間掀起了全場共鳴。

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」在臉書上分享了14項南北的習慣、飲食差異，詢問北漂的民眾「看你中了幾條」。14點差異分別如下：

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一、去巷口超商居然要用走的

二、中北部沒有丹丹漢堡

三、早餐找不到鍋燒意麵

四、走不出台北車站





▲臉書粉專「高雄點」整理了14項南部人難適應的差異，掀起大量共鳴。（示意圖／記者周宸亘攝）

五、點米粉湯來的是米苔目

六、點滷肉飯來的是肉燥飯

七、點熱狗蛋來的是熱狗+蛋

八、原來紅燈不能右轉

九、雨真的下不停，衣服常常曬不乾

▲臉書粉專高雄點分享了14項北漂族最難適應的事情。（示意圖／ETtoday資料照）



十、穿拖鞋逛百貨公司被朋友當異類

十一、大排長龍的老店通常雷到翻

十二、右轉四次不一定會回到原點

十三、幾乎聽不到台語

十四、醬油膏居然是鹹的

貼文曝光後掀起大量討論，不少北漂民眾深有同感，「沒有鍋燒意麵，生無可戀」、「曾經北漂，衣服不乾、冷到爆第一名」、「還有想吃黑輪攤，只能去7-11吃關東煮」、「早餐店的大杯竟然是我們的中杯」、「台北哪裡都用走的，高雄只是巷口7-11也要騎車，沒辦法走路欸（認真的）」、「排隊半天吃到雷店真的是台北生活日常。」