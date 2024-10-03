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颱風天泡麵怎麼吃？金鐘主廚實測「都市傳說」：大家跪地上拜你

詹姆士形容辛拉麵的特殊吃法。（圖／詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube）

▲詹姆士形容辛拉麵的特殊吃法。（圖／詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube）

圖文／CTWANT

山陀兒颱風來勢洶洶，讓全台灣今（2日）天都放到颱風假，而颱風天必吃的泡麵也成為民眾最熱門的話題。曾拿下金鐘獎節目主持人的頂級廚師詹姆士，就分享泡麵的都市傳說，直言「這款吃法」會讓網友跪在地上拜你。另外，知名YouTuber蔡阿嘎還實測大賣場滯銷3大泡麵，結果一吃直喊「挖到寶」。

蔡阿嘎拍下他家附近大賣場的滯銷泡麵。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

▲蔡阿嘎拍下他家附近大賣場的滯銷泡麵。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

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蔡阿嘎在各大社群平台貼出名為「颱風天滯銷泡麵TOP 3」的短影音，分享從住家附近大賣場買到的滯銷泡麵，第三名至第一名依序為「金車漢寶濃厚豚骨麵」、「維力素食炸醬麵」、「新竹素食調合米粉」。蔡阿嘎先是一大口吃掉漢寶的濃厚豚骨麵後，對著鏡頭直呼，「不錯耶（台），挖到寶？」再來的素食維力炸醬麵，他表示就跟一般口味的維力炸醬麵一樣好吃，還給員工品嚐，也得到相同的評價，「就維力炸醬麵啊」！

三款意外都很好吃。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

▲三款意外都很好吃。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

至於滯銷第一名的新竹素食調合米粉，蔡阿嘎認為湯頭很香，吃起來也很好吃，並形容米粉像現煮的，蔡阿嘎最後總結，「結果變成颱風天必吃泡麵TOP 3」。

除此之外，曾拿下金鐘獎節目主持人的頂級廚師詹姆士，在個人YouTube頻道釋出新片與網友分享「泡麵的特殊吃法」，首先是「來一客鮮蝦魚板+番茄醬」，他認為，加了番茄醬後，湯頭變成了番茄雞蛋麵。再來是拉麵道的日本味噌泡麵，用熱豆漿去泡，並添加辣豆瓣醬以及半匙的糖。

詹姆士對於味噌拉麵道加豆漿、豆瓣醬讚不絕口。（圖／詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube）

▲詹姆士對於味噌拉麵道加豆漿、豆瓣醬讚不絕口。（圖／詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube）

詹姆士這時解釋，其實這些材料都是黃豆衍生的發酵物，湊一起一定好吃，而且味道不會尷尬，糖還可以中和掉豆瓣醬的鹹味。「要是麵條換掉，把這個湯弄成湯底，買個陽春麵回來弄一弄，說自己做的拉麵，每個人跪在地上拜你」

不過當下一道「大乾麵地獄辣椒＋養樂多」，卻被詹姆士打槍，就像養樂多打翻一樣淋在麵體上，詹姆士直呼「這個不行啦，行不通！所以有時候都市傳說，它就是只是傳說」，呼籲大家千萬別輕易嘗試。至於「排骨鷄麵+皮蛋+一小匙米酒」，據說是藝人陳為民在當兵時的吃法，詹姆士吃完後則是大讚，「可以啦！為民哥懂吃！」讓湯頭變得更有厚度。

喜愛重口味的詹姆士最後則是嚐試「辛拉麵+工研醋+沖熱油」，他竟然要求所有材料多加，會讓麵體變得更豐富，果真吃完後相當滿意，味道更上一層樓，變成中式的酸辣麵，其他人吃完後也讚不絕口。

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