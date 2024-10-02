山陀兒10級強風發威！彰化沿海3鄉鎮817戶停電　台電緊急搶修

▲彰化沿海鄉鎮部分區域下午停電。（圖／台電提供）

記者唐詠絮／彰化報導

受到山陀兒颱風來襲影響，彰化縣2日停止上班上課，下午沿海地區漸漸感受到10級強陣風威力，鹿港、芳苑及線西等鄉鎮，有817戶突然停電，台電據報後緊急搶修，目前已經修復完成，台電提醒民眾，如遇電線因遇強風掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電表示，今日下午因強風造成導線碰觸，影響鹿港鎮福崙街、崙尾巷及山寮巷停電，影響戶數約6百多戶，截至下午4點止，包含芳苑及線西2鄉鎮共停電戶數817 戶，目前已修復妥恢復供電。

▲台電防災型修樹。（圖／台電提供）

彰化台電為預防山陀兒強大風勢及鹽塵害，今日上午除了在和美變電所從事礙子清洗工程、進一步在溪湖鎮大溪路、和美鎮東坡路76巷及彰化市中正東街70號附近等路段做防災型樹修工作。

台電強調，為了嚴防山陀兒颱風即將帶來強風豪雨可能性災害，已經做好相關人員調度及整備工作，請民眾務必加強防範低窪地區、河口地區及地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

▲和美變電所礙子清洗。（圖／台電提供）