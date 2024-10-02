陸美院女大生賣畫籌錢救母　40歲母親肝硬化移植術後復原良好

▲羅鈺婷2023年底擺攤賣畫籌錢救母在網路上爆紅。（圖／翻攝錢江晚報）

記者魏有德／綜合報導

21歲女學生羅鈺婷2023年底在杭州大學生藝術市集擺攤，只為了替肝硬化移植手術後的母親籌措醫療經費。消息傳開後，部分善心人士紛紛慷慨解囊，羅鈺婷的社群粉絲數量也爆增至50萬。不過，她並沒有因此開直播接受禮物資助，也婉拒眾籌的建議，而是選擇繼續用客製化賣畫的方式，繼續替母親籌措醫藥費。

▲羅鈺婷擺攤時專注的作畫。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導，擺攤的是中國美術學院壁畫專業大三女生羅鈺婷，攤前掛了一塊板子，上面說明了這個20歲女生的擺攤緣由——為了我媽媽熊翠，她才39歲，早年的操勞使她患上原發性膽汁性肝硬化，今年病情突然加重，不久前做了肝移植手術，現在還在重症病房裡，後續還需要很多很多錢……。

▲羅鈺婷母親換肝後恢復良好。（圖／翻攝錢江晚報）

當時，羅鈺婷為了減輕家中的負擔，從早上7點開始擺攤，一直畫到天黑，每天要畫上近百張肖像圖，雖然在擺攤期間，一度累到腰都直不起來，但她表示，這是一個難忘又溫暖的週末，「謝謝好心人的關心和幫助，雖然現在治療費的缺口還是很大，但為了媽媽我會繼續努力。」

時隔數個月，羅鈺婷的母親在肝移植後恢復情況良好，已經回到江西老家休養，而她仍在個人社群媒體上接單賣畫，不過，有粉絲發現，羅鈺婷的個人帳號停更近兩個月，羅鈺婷回應稱，「是悄悄地去幹了一件大事。」

▲羅鈺婷持續在網路接單賣畫，近期成功錄取成為研究生。（圖／翻攝錢江晚報）

羅鈺婷透露，之前就想要考研究所，繼續投入在繪畫專業上，為了更好地備戰保研考試，她把手上所有的單子畫好後便暫停接單，全身心地投入到了準備工作中。直至正式考試結束，羅鈺婷被中國美院提前錄取為碩士研究生。

羅鈺婷坦言，網路上的高人氣和熱度是因為外界的關心帶來的，「現在褪去聚光燈，除了通過帳號力所能及地給別人帶去正能量和溫暖，更願意回歸充實忙碌的校園生活，就做一個大四學生蠻好的。」