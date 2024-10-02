山陀兒緩步北上襲台時間拉長　卓榮泰：全力維護關鍵基礎設施

▲▼山陀兒颱風來襲，卓榮泰視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

中颱山陀兒移動速度緩慢，對台影響時間延長。行政院長卓榮泰今（2）日視導中央災害應變中心，並與屏東、高雄及台南等3縣市首長視訊連線，瞭解地方政府應變整備及災防需求。卓榮泰請各防災單位落實各項防救災應變措施，全力維護公共事業及重要關鍵基礎設施正常運作的韌性，做好災前防災、災後復原工作；他也提醒民眾，「無事不必外出，待在家裡就是最好的防颱措施」。

卓榮泰總結時表示，中颱山陀兒移動速度非常緩慢，拉長對台灣可能造成損害的時間；同時，颱風路徑又相當罕見地自南部登陸，對於南部迎風面及連日受降雨影響的東部地區，務必要加強警戒。

卓榮泰說，自本週一開始，受颱風外圍環流影響，開始累積災情，請各防災單位同仁持續依所規劃及掌握的各項防救災應變整備措施，按計畫確實執行。

卓榮泰也提醒各防災單位同仁，依總統賴清德指示的「秉持救災不如防災，防災不如避災之精神」、「中央地方保持密切聯繫與合作」、「即時掌握災情積極提供協助」等三項重點原則，持續落實各項防救災應變整備措施。

另外，昨（1日）中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳已督導各進駐單位針對首當其衝的南部地區，盤點重要公共事業及關鍵基礎設施，請經濟部、交通部、農業部及國防部務必以穩定民生所需及確保救災順利為優先，維持水庫、供輸配電設施、軍民用機場、港區及其他國營公共事業等營運韌性。

卓榮泰強調，依交通部中央氣象署預估累積雨量，絕不可輕忽土石流及水災威脅，要求內政部、農業部、經濟部持續監控雨量、掌握預警情資，也請地方政府積極合作，確實完成災害潛勢區域民眾的疏離避災作業。此外，山陀兒颱風預計帶來強風豪雨，中央災變中心各進駐機關應即時掌握災情，積極調度救災與搶修險機具及人力資源，並請國防部視地方政府需求，即時提供支援兵力。

由於今日全國都停班停課，卓榮泰也請內政部及各地方政府持續透過多元管道，宣導民眾「無事不必外出，待在家裡就是最好的防颱措施」，避免前往山區、河邊、海域等警戒區域。此外，針對蘭嶼外海巴貝多籍貨輪擱淺案，卓也指示交通部及海委會，針對後續可能造成的油污污染積極應對，避免對我國海域生態造成衝擊。

卓榮泰強調，面對颱風帶來的挑戰，政府各單位有2項重要且不可推卸的責任，首先要確實做好災前防災準備及災後復原工作，全力守護國人生命財產安全；其次，要全力維護公共事業及重要關鍵基礎設施正常運作的韌性。最後，他也感謝各防災單位同仁堅守崗位，請大家在執行搜救及搶救任務時，務必注意自身安全。