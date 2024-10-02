　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

山陀兒緩步北上襲台時間拉長　卓榮泰：全力維護關鍵基礎設施

▲▼山陀兒颱風襲來，卓榮泰視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

▲▼山陀兒颱風來襲，卓榮泰視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

中颱山陀兒移動速度緩慢，對台影響時間延長。行政院長卓榮泰今（2）日視導中央災害應變中心，並與屏東、高雄及台南等3縣市首長視訊連線，瞭解地方政府應變整備及災防需求。卓榮泰請各防災單位落實各項防救災應變措施，全力維護公共事業及重要關鍵基礎設施正常運作的韌性，做好災前防災、災後復原工作；他也提醒民眾，「無事不必外出，待在家裡就是最好的防颱措施」。

卓榮泰總結時表示，中颱山陀兒移動速度非常緩慢，拉長對台灣可能造成損害的時間；同時，颱風路徑又相當罕見地自南部登陸，對於南部迎風面及連日受降雨影響的東部地區，務必要加強警戒。

卓榮泰說，自本週一開始，受颱風外圍環流影響，開始累積災情，請各防災單位同仁持續依所規劃及掌握的各項防救災應變整備措施，按計畫確實執行。

卓榮泰也提醒各防災單位同仁，依總統賴清德指示的「秉持救災不如防災，防災不如避災之精神」、「中央地方保持密切聯繫與合作」、「即時掌握災情積極提供協助」等三項重點原則，持續落實各項防救災應變整備措施。

另外，昨（1日）中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳已督導各進駐單位針對首當其衝的南部地區，盤點重要公共事業及關鍵基礎設施，請經濟部、交通部、農業部及國防部務必以穩定民生所需及確保救災順利為優先，維持水庫、供輸配電設施、軍民用機場、港區及其他國營公共事業等營運韌性。

卓榮泰強調，依交通部中央氣象署預估累積雨量，絕不可輕忽土石流及水災威脅，要求內政部、農業部、經濟部持續監控雨量、掌握預警情資，也請地方政府積極合作，確實完成災害潛勢區域民眾的疏離避災作業。此外，山陀兒颱風預計帶來強風豪雨，中央災變中心各進駐機關應即時掌握災情，積極調度救災與搶修險機具及人力資源，並請國防部視地方政府需求，即時提供支援兵力。

由於今日全國都停班停課，卓榮泰也請內政部及各地方政府持續透過多元管道，宣導民眾「無事不必外出，待在家裡就是最好的防颱措施」，避免前往山區、河邊、海域等警戒區域。此外，針對蘭嶼外海巴貝多籍貨輪擱淺案，卓也指示交通部及海委會，針對後續可能造成的油污污染積極應對，避免對我國海域生態造成衝擊。

卓榮泰強調，面對颱風帶來的挑戰，政府各單位有2項重要且不可推卸的責任，首先要確實做好災前防災準備及災後復原工作，全力守護國人生命財產安全；其次，要全力維護公共事業及重要關鍵基礎設施正常運作的韌性。最後，他也感謝各防災單位同仁堅守崗位，請大家在執行搜救及搶救任務時，務必注意自身安全。

▲▼山陀兒颱風襲來，卓榮泰視察中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

ET快訊
颱風明對桃園影響最劇烈　張善政曝「停班課機率非常高」
安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻
山陀兒偏西「共伴效應不會發生」　鄭明典：東北風還是會帶來降雨
台北無雨偶放晴　百貨美食街人潮爆滿
第一次看到！　三仙台2猴「悠哉觀浪」
快回家！台北風力增強　38件路樹倒塌、11件招牌掉落
北北基桃停班課卻沒風雨　氣象署曝與首長開會過程：有給最新預報
短今大街爆哭「關鍵人是慈妹」！　早坦承被欺負：我愛你

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭運鵬諷北台灣放了很瞎的颱風假　桃市府反批：政治氣象專家

快回家！台北下午風力增強　38件路樹倒塌、11件廣告招牌掉落

山陀兒緩步北上襲台時間拉長　卓榮泰：全力維護關鍵基礎設施

東湖汐止昨塞爆！蔣萬安喊會檢視　未來擬「避開尖峰時段」關水門

花蓮報中央與口頭資料有落差　劉世芳提醒：「籍在人不在」要掌握

川普拋「台軍費佔GDP10%」　王鴻薇：政府當細漢不敢回應

中颱山陀兒今影響新北　侯友宜要求市府團隊全力備戰

川普喊台國防支出應達GDP10％！　李彥秀：科幻小說編劇都寫不出來

防範中颱山陀兒侵襲基隆　謝國樑親自坐鎮應變中心

花蓮報部8千徐榛蔚只提3千　與會人士還原現場：總統心繫防災才追問

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

鄭運鵬諷北台灣放了很瞎的颱風假　桃市府反批：政治氣象專家

快回家！台北下午風力增強　38件路樹倒塌、11件廣告招牌掉落

山陀兒緩步北上襲台時間拉長　卓榮泰：全力維護關鍵基礎設施

東湖汐止昨塞爆！蔣萬安喊會檢視　未來擬「避開尖峰時段」關水門

花蓮報中央與口頭資料有落差　劉世芳提醒：「籍在人不在」要掌握

川普拋「台軍費佔GDP10%」　王鴻薇：政府當細漢不敢回應

中颱山陀兒今影響新北　侯友宜要求市府團隊全力備戰

川普喊台國防支出應達GDP10％！　李彥秀：科幻小說編劇都寫不出來

防範中颱山陀兒侵襲基隆　謝國樑親自坐鎮應變中心

花蓮報部8千徐榛蔚只提3千　與會人士還原現場：總統心繫防災才追問

山陀兒來襲！雲林縣劃定33處「危險警戒區」籲遠離

快訊／18歲酒店妹陳屍中山區套房　雙手緊抓棉被留下喪屍煙彈

颱風明對桃影響最大！張善政曝「停班課機率非常高」：晚上8點宣布

14期全聯旁鋼骨店面蓋好就出租　神秘業者一口氣簽15年搶進

王柏傑床上「遲射」性事遇難關！　壓力太大…神隱斷聯分手女友

20歲台灣鮮肉「TikTok擁180萬粉」參戰選秀　驚人背景曝光！

快訊／大甲松柏港漁民綁船防山陀兒　抬頭驚見海面飄女屍

台灣遊客在釜山路倒　10多分鐘無意識！韓民警合力救人

意想不到的金賓嗨DAMN！快閃登場　派翠克與2位啦啦隊女神搶逛開箱亮點

鄭運鵬諷北台灣放了很瞎的颱風假　桃市府反批：政治氣象專家

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

政治熱門新聞

蔣萬安曝「不放半天假」原因

台北下午風力增強　38件路樹倒塌

明再放1天假？蔣萬安：今晚8點宣布

副總統搭電梯遇小男孩問「颱風假是妳管的嗎」

台大氣象團隊：台北今晚開始下雨

快訊／北北基桃明天停班停課

賴清德自己搞錯卻6度質疑徐榛蔚　李彥秀：反應對執政不力的焦慮

北北基桃明停班停課　蔣：請待在家

為基隆放颱風假？蔣萬安曝4因素

東湖往汐止塞到爆　陳宥丞：民眾就醫卡在車陣

潘孟安「空降」選高雄？　柯志恩揭困境

賴清德6問徐榛蔚　她轟：暴走心態讓人看笑話

快訊／北捷明各路線班距12分鐘　貓纜、兒新、小巨蛋暫停營運

快訊／早點睡　北北基桃明正常上班、上課

更多熱門

相關新聞

山陀兒來襲　三仙台2猴悠哉觀浪

山陀兒來襲　三仙台2猴悠哉觀浪

颱風山陀兒來勢洶洶，2日上午台東三仙台即時影像中，出現2隻猴子在橋邊「觀浪」，特殊的景象也被東部海岸國家風景管理處特別紀錄下來。

台北下午風力增強　38件路樹倒塌

台北下午風力增強　38件路樹倒塌

百貨美食街爆滿「現假日人潮」

百貨美食街爆滿「現假日人潮」

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

獼猴三仙台觀浪　東管處：危險呀

獼猴三仙台觀浪　東管處：危險呀

關鍵字：

行政院卓榮泰山陀兒颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面