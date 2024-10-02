　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北今晚開始下雨　台大氣象團隊：陽明山區有「豪大雨」等級

▲▼山陀兒颱風第二次工作會議，台大氣象團隊報告。（圖／台北市政府提供）

▲山陀兒颱風第二次工作會議，台大氣象團隊報告。（圖／台北市政府提供，點圖放大，下同）

記者袁茵／台北報導

山陀兒颱風緩步向台灣西南部接近，2日強度減弱為中颱，目前暴風圈已接觸南部及台東陸地；由於北北基桃4市2日停班停課，但外頭卻沒有明顯風雨，引發民眾熱議。台北市長蔣萬安2日上午主持整備會議，台大氣象團隊預估，今晚將會降雨，但不是因颱風主要環流，而是東側暖濕氣流北上後，形成類似東北季風與颱風共伴效應鋒面，使陽明山區將有大豪雨雨勢。

蔣萬安2日上午9時到災害應變中心主持山陀兒颱風第2次工作會報，台大氣象團隊報告，山陀兒1日到高雄南邊海面，整個晚上呈現滯留情況，主要是受到東西兩邊的大高壓勢力夾擊影響，使得移動速度比原本慢，目前山陀兒雲系範圍還主要在中南部、巴士海峽。

台大氣象團隊提及，要注意的是，今早北部地區的雲系顯示，東北風有南下情形，配合山陀兒移動比較緩慢情況下，今天主要降雨會從晚上開始，但「最主要降雨不是由於颱風主要環流，而是東側暖濕氣流北上之後，遇到東北風所形成的共伴雨帶」。

台大氣象團隊指出，依氣象署2日5時預報，暴風圈將於3日20時接觸本市，北市可能於3日2時被納入警戒區；而今天東北風南下，入夜後配合颱風東側暖濕空氣北上，形成類似東北季風與颱風共伴效應鋒面，主要勢力位於海上，大台北地區位於鋒面尾端，使得陽明山區將有大豪雨等級雨勢，最大日雨量可達300毫米以上，平地日雨量最大可達150mm以上。

台大氣象團隊提醒，陽明山區雨勢最大、翡翠水庫、基隆河中游為其次，平地降雨以南港、內湖、文山、北投區最大，山區平均風可達7級以上，陣風可達11級以上。

最後，台大氣象團隊說，預期此次颱風主要環流位於風力主要由東北風影響，較強降雨集中在2日晚間至3日，須注意河川水位上漲情形。

▲▼山陀兒颱風第二次工作會議，台大氣象團隊報告。（圖／台北市政府提供）

ET快訊
快訊／連3天放颱風假？　陳其邁回應了
快訊／是否再放1天颱風假？　蔣萬安：北北基桃今晚8點宣布
獨／長腿辣妹遭Uber司機強拉下車　重摔畫面曝
以色列車站滿地屍體！　遭恐攻多人死亡
快訊／明16縣市達停班課標準！　氣象署最新預測出爐
山陀兒為何「原地踏步」　鄭明典一圖解答
BMW幾斷兩截！　18歲駕駛命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市上午沒雨、下午才受影響　蔣萬安曝「不放半天假」原因

明是否再放1天颱風假？　蔣萬安：北北基桃今晚8點宣布

賴清德6問徐榛蔚颱風撤離人數　王鴻薇轟：暴走心態讓人看笑話

台北3日才被納入警戒　為基隆政治壓力放颱風假？蔣萬安曝4因素

賴清德自己搞錯卻6度質疑徐榛蔚　李彥秀：反應對執政不力的焦慮

「和解飯」成賴清德甩鍋韓國瑜狠招？　葉元之：矮化變民進黨隊長

台北今晚開始下雨　台大氣象團隊：陽明山區有「豪大雨」等級

颱風天不來了！　昨整日沒有共機、共艦擾台

26單位進駐！北市災害應變中心升一級開設　蔣萬安9點主持工作會報

副總統搭電梯遇小男孩問「颱風假是妳管的嗎」　蕭美琴發文了

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

北市上午沒雨、下午才受影響　蔣萬安曝「不放半天假」原因

明是否再放1天颱風假？　蔣萬安：北北基桃今晚8點宣布

賴清德6問徐榛蔚颱風撤離人數　王鴻薇轟：暴走心態讓人看笑話

台北3日才被納入警戒　為基隆政治壓力放颱風假？蔣萬安曝4因素

賴清德自己搞錯卻6度質疑徐榛蔚　李彥秀：反應對執政不力的焦慮

「和解飯」成賴清德甩鍋韓國瑜狠招？　葉元之：矮化變民進黨隊長

台北今晚開始下雨　台大氣象團隊：陽明山區有「豪大雨」等級

颱風天不來了！　昨整日沒有共機、共艦擾台

26單位進駐！北市災害應變中心升一級開設　蔣萬安9點主持工作會報

副總統搭電梯遇小男孩問「颱風假是妳管的嗎」　蕭美琴發文了

放颱風假全台爸媽崩潰！HowHow在家陪二寶　11字心聲掀共鳴：真的好怕

三星晶圓代工良率低、客戶跑　自家券商建議「分拆赴美上市」

北市上午沒雨、下午才受影響　蔣萬安曝「不放半天假」原因

山陀兒颱風「太難搞」越走越弱　粉專：明登陸很快潰散

敲碗成功！八曜和茶宣布「台北我們來了」　網超驚喜：我每天喝

新竹巨城今正常營業！一票嗨「出發搶停車位」：業績爆棚

全家熱心公益卻遇劫！沙發廠惡火奪3命　70歲老闆最新傷勢曝

前新北教育局資訊管理師「捏造標案索賄」！涉貪1220萬判8年定讞

蔣萬安才說「請大家待在家」　錢櫃、星聚點全爆滿！

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

副總統搭電梯遇小男孩問「颱風假是妳管的嗎」

台大氣象團隊：台北今晚開始下雨

快訊／北北基桃明天停班停課

北北基桃明停班停課　蔣：請待在家

東湖往汐止塞到爆　陳宥丞：民眾就醫卡在車陣

賴清德自己搞錯卻6度質疑徐榛蔚　李彥秀：反應對執政不力的焦慮

快訊／北捷明各路線班距12分鐘　貓纜、兒新、小巨蛋暫停營運

北市災害應變中心升一級開設

揭卓榮泰滿意度雪崩！迎來「死亡交叉」　他分析：下個就是賴清德

快訊／早點睡　北北基桃明正常上班、上課

潘孟安「空降」選高雄？　柯志恩揭困境

爆威京7人捐款與民眾黨1規定「驚人巧合」　黃揚明：恐成對價關係

柯文哲USB金流曝光　賴香伶三點聲明全說了

韓國瑜：把受困的中華民國拉出來！

更多熱門

相關新聞

北市災害應變中心升一級開設

北市災害應變中心升一級開設

因應山陀兒颱風，台北市長蔣萬安1日晚間8時宣布，依中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，2日各機關學校停止上班及上課。台北市政府2日上午7時40分表示，台北市災害應變中心於今8時提升為一級開設，蔣萬安也預計在上午9時主持工作會報。

北市開放紅黃線停車　路邊停車暫停收費

北市開放紅黃線停車　路邊停車暫停收費

東湖往汐止塞到爆　陳宥丞：民眾就醫卡在車陣

東湖往汐止塞到爆　陳宥丞：民眾就醫卡在車陣

即／蔣萬安「宣布放假」民怨逆轉：最帥市長

即／蔣萬安「宣布放假」民怨逆轉：最帥市長

北北基桃明停班停課　蔣：請待在家

北北基桃明停班停課　蔣：請待在家

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安氣象團隊陽明山豪大雨北北基桃

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒襲擊屏東　枋寮大庄村堤防遭沖垮

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面