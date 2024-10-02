台北今晚開始下雨　台大氣象團隊：陽明山區有「豪大雨」等級

▲山陀兒颱風第二次工作會議，台大氣象團隊報告。（圖／台北市政府提供，點圖放大，下同）

記者袁茵／台北報導

山陀兒颱風緩步向台灣西南部接近，2日強度減弱為中颱，目前暴風圈已接觸南部及台東陸地；由於北北基桃4市2日停班停課，但外頭卻沒有明顯風雨，引發民眾熱議。台北市長蔣萬安2日上午主持整備會議，台大氣象團隊預估，今晚將會降雨，但不是因颱風主要環流，而是東側暖濕氣流北上後，形成類似東北季風與颱風共伴效應鋒面，使陽明山區將有大豪雨雨勢。

蔣萬安2日上午9時到災害應變中心主持山陀兒颱風第2次工作會報，台大氣象團隊報告，山陀兒1日到高雄南邊海面，整個晚上呈現滯留情況，主要是受到東西兩邊的大高壓勢力夾擊影響，使得移動速度比原本慢，目前山陀兒雲系範圍還主要在中南部、巴士海峽。

台大氣象團隊提及，要注意的是，今早北部地區的雲系顯示，東北風有南下情形，配合山陀兒移動比較緩慢情況下，今天主要降雨會從晚上開始，但「最主要降雨不是由於颱風主要環流，而是東側暖濕氣流北上之後，遇到東北風所形成的共伴雨帶」。

台大氣象團隊指出，依氣象署2日5時預報，暴風圈將於3日20時接觸本市，北市可能於3日2時被納入警戒區；而今天東北風南下，入夜後配合颱風東側暖濕空氣北上，形成類似東北季風與颱風共伴效應鋒面，主要勢力位於海上，大台北地區位於鋒面尾端，使得陽明山區將有大豪雨等級雨勢，最大日雨量可達300毫米以上，平地日雨量最大可達150mm以上。

台大氣象團隊提醒，陽明山區雨勢最大、翡翠水庫、基隆河中游為其次，平地降雨以南港、內湖、文山、北投區最大，山區平均風可達7級以上，陣風可達11級以上。

最後，台大氣象團隊說，預期此次颱風主要環流位於風力主要由東北風影響，較強降雨集中在2日晚間至3日，須注意河川水位上漲情形。