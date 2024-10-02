彰縣宣布放颱風假！網急問「咕嚕是誰？」　迷因哏瞬間聲量飆升

▲彰化縣先前因凱米颱風過境時未放假，引發民怨，這次彰縣府宣布放颱風假後，有網友就問「咕嚕是誰？」（圖／翻攝自彰化人大小事、彰化縣長王惠美臉書）

圖文／CTWANT

彰化縣政府先前因凱米颱風過境時，防災通報資訊不夠精準，民眾得涉水上班上課，引發民怨，甚至有民眾創作「咕嚕咕嚕」四格漫畫發洩怒氣。這次山陀兒強颱來襲，彰化縣政府這次謹慎評估後宣布今（2）天停班課，不過在昨晚宣布放颱風假前，仍有許多網友到縣長王惠美臉書留言盼假，並留言「咕嚕咕嚕」，對此，有不明究理的網友發問，「我只想知道咕嚕是誰」？

從臉書社團「彰化人大小事」上可見一張正妹照片，並寫著「不管明天停班停課，還是上班上課，我只想知道咕嚕是誰？」原來，這是小編的發文，稱「不論是否上班上課，小祕書們都準備好在線上陪伴大家」。

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▲臉書社團「彰化大小事」發文配上正妹圖，並問「咕嚕」是誰。（圖／翻攝自彰化人大小事臉書）

未料，網友不但關心正妹，「咕嚕」話題也立刻引發熱議。有人就表示，「泡在水裡說話就知道什麼是咕嚕咕嚕」，原來，這是7月底凱米強烈颱風襲台期間，彰化縣發生淹水災情，包括30幾年沒淹過水的鹿港鎮頂番婆地區也淹大水，許多水五金工廠泡在水裡，結果彰縣府於7月26日因風力及雨量未達標準，宣布正常上課上班，民眾被迫涉水上班上課，紛紛在社群平台發文，渲洩怒氣。

當時，彰化縣長王惠美事後被問到上述颱風假相關議題時回應，「大家一起加油，一起努力。」有網友據此製成「咕嚕咕嚕」四格漫畫，從此「咕嚕咕嚕」成為彰化人專用的颱風哏。

這次因為山陀兒強颱來襲，許多民眾就到王惠美的臉書留言「咕嚕咕嚕」，讓王惠美臉書聲量飆升。另外，彰化縣在2016年前縣長魏明谷主政期間，颱風來襲時網友湧入魏明谷臉書求假，結果疑因作業疏失，網友問「到底放不放颱風假」，魏明谷的臉書小編竟回「放個毛」，這霸氣回應頓時在網路引發熱議，自此後，只要遇到放不放颱風假，網友就先怒刷「放個毛」。

▲彰化縣昨尚未宣布停班課前，民眾到縣長王惠美臉書留言盼放颱風假。（圖／翻攝自王惠美臉書）

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