遭親友笑「高中畢業才當作業員」　她曝年薪120萬，大學畢業才進得去

▲ 一名女網友在網路上發文抱怨，指出她大學畢業後就進去科技業當作業員，但親友卻都會嘲諷她「高中畢業才做那種工作」，讓她相當無奈。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友近日在網路上發文抱怨，指出她大學畢業後，就在科技業當作業員12年，年薪有120萬以上，有房也有車。但身邊的親友每次都會嘲諷她，作業員是高中畢業才做的那種工作，讓她相當無奈，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名女網友在Dcard上發文，表示她大學畢業後，就進入科技業當作業員，年資大約已經12年。她的年薪約有120萬以上，有房有車還有存款，平常也會玩股票，從來不會省吃儉用，每年還會出國1到2次。

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不過原PO指出，只要身邊的親友知道她在做作業員，都會語帶嘲諷說「你高中畢業才做那種工作，那要穿無塵衣要上夜班，好辛苦，我才不要。」

原OP透露，自己那個年代，要當作業員幾乎都要大學畢業才進得去，甚至有很多新一代的人都是碩士畢業的作業員「而且工作根本不需要無塵衣進無塵室，能做那麼久是因為我超愛做二休二，並且薪水比很多行業多太多。」

因此原PO坦言，只要自己聽到其他人這樣說她的工作，她心裡就會極度不舒服，便好奇詢問網友「是否很多人看不起輪班作業員？」

貼文一出立刻以引起網友熱議，紛紛留言表示「我覺得你很棒欸，我完全不會看不起輪班作業員，願意努力賺錢的人都不應該酸，會酸你的親友不值得來往，也不用去聽她們說什麼，而且你有車有房有存款還有投資，放假也很多，根本屌打一堆人了，只要你自己不要看不起自己就好」。

還有人說，「我覺得你親戚他們在忌妒你，才故意講難聽的話，不要在意他們說什麼，各行各業都應該被尊重！大家都坐辦公室，誰來生產產品？誰來維持清潔？誰來開車載有需求的人？」、「重點是嘲諷的人一個月賺多少，有多少存款，不管什麼工作，只要不違法，管我做什麼，那些人是嫉妒吧」、「不會。要不是距離太遠我也想去應徵」。

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