兒癌逝父告醫師求償　調解委員「要命不要錢」發文引熱議

▲桃園市總圖大廳展覽的獨角獸創作品，作者說：為了愛，你願意付出多少勇氣？（圖／陳建松提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一位父親，因兒子在肝癌末期過世，將某大醫學中心的主治醫師告上法庭，控訴他沒有充分告知治療風險，索求高額賠償。這件醫療糾紛，交由調解委員會處理。以社會公正人士受聘為調解委員之一的元智大學教授陳建松，於臉書以「要命不要錢！」發文，引發網友針對「醫療風險」、「病人善終」等生命功課熱議。

▲▼桃園市總圖大廳展覽的獨角獸創作品，作者說：為了愛，你願意付出多少勇氣？創作理念是以求子的受孕過程出發。（圖／陳建松提供）



陳建松1日說，這件醫療糾紛他與其他兩位來自法律和醫療專業背景的委員，共同受理審理。這位父親於調解過程中氣憤難平，指責醫師當初建議使用昂貴的質子治療與免疫療法，並告知有六成的治癒率。他憤慨地說：「我兒子年輕，我們當然選擇要命不要錢，花了上千萬，結果呢？他還是腹水痛苦了好幾個月，最後還是走了！如果早知道是這樣，我們寧願讓他安寧離世。」

「千金難買早知道。」這句話充滿了無奈與後悔。在醫療資訊不對稱的情況下，病人及其家屬面對強大的財團醫院，猶如小蝦米對抗大鯨魚。翻閱那厚重的二十多公分病歷，我感到深深的同情，卻也知道這起訴訟勝訴的機會渺茫。即便有律師相助，這條路注定是漫長且痛苦的，身心俱疲，令人不忍。

醫療過程中，病痛的折磨讓病人和家屬別無選擇，只能相信醫師的專業。如果醫師是仁心仁術，竭盡全力，病人和家屬即便未能挽回生命，心中仍會感念。但如果醫院在商業利益的驅使下，給予末期病人過度的希望，勸說其選擇昂貴的自費療程，最終導致人財兩失，這樣的趁火打劫，實在令人痛心！？

現代醫療技術日新月異，再生醫療、免疫療法、幹細胞治療等，都帶給人們延續生命的希望。生物科技的發展顛覆了傳統醫學，延長了人的壽命，但問題在於：生命的延續是否伴隨著尊嚴？苟延殘喘，或是安然離去，每個人的選擇不同。但在病痛纏身的情況下，爭一口氣，還是選擇尊嚴地告別？這是每個面對生命終點的人都必須深思的課題。

網友們留言表示；「六成治癒率，另一面四成失敗率！有沒有充分告知風險，術前同意書上沒有註明，我也不太相信。病患家屬在醫學上是弱勢，也有可能選擇性的偏聽。法律上只能去佐證醫院有沒有誇大療效。」、「我自己在醫院職場25年，最難過的是求生不能，求死不得的當事人，那種無助的痛苦！」、「善終，是老年必須面對的現實問題！」、「報告，我已簽放棄急救，我不想餘生痛苦渡過、讓家人為難」。