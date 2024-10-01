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本土登革熱單周爆51例！羅一鈞分析新北群聚「颱風後才是挑戰」

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明登革熱疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明登革熱疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(1)日表示，國內上周(9/24-9/30)新增51例本土登革熱病例，都在新北市中和區與新店區，目前整起群聚累積57例病例。疾管署副署長羅一鈞表示，新北登革熱個案近日逐漸減少，昨日僅新增1例，評估新北疫情已獲初步控制，暫時不用成立前進指揮所。不過，颱風過後才是挑戰，病媒蚊恐怕再增加，提醒民眾注意風災過後清除積水容器等孳生源。

疾管署表示，上周新增51例本土登革熱病例，分別為16例男性、35例女性，年齡介於10多歲至80多歲，居住於新北市新店區29例及中和區22例，發病日介於9月13日至9月28日，多數個案因出現發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、腹瀉及嘔吐等登革熱疑似症狀後就醫快篩陽性，採檢送驗後確診登革熱。

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經疫情調查發現大部分個案有中和區三介廟、興南市場或新店區天山公園等疫情風險區活動史，與前公布群聚個案屬同一群聚事件，該群聚案累計57例病例，包括新店區32例、中和區24例及花蓮縣1例，其中約4成為接觸者或擴大篩檢檢出，無重症及死亡病例，目前衛生單位已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施，及進行區塊防治針對社區擴大預防性噴消與環境孳清，並加強疑似病例監測。

疾管署指出，因應本起群聚，衛生單位持續加強確診個案住家及活動地周邊環境病媒蚊監測、孳生源清除及化學防治，除三介廟至天山公園自9月24日起封山一個月，新店及中和地區亦於周末社區大動員整頓環境，中央亦於疾管署成立應變工作小組及機動防疫隊，不分平假日每日派遣2-3組人員至風險區協助防疫。提醒居住或曾出入疫情風險區之民眾應注意防蚊，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速至醫療院所就醫，並告知醫師旅遊活動史。

疾管署統計，今(2024)年截至9/30累計223例本土登革熱確診病例(其中入夏後累計59例，病例分布新北市56例、高雄市2例及花蓮縣1例)；另今年累計217例境外移入病例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓27例及泰國26例。

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