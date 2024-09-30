快訊／北市多名女議員遭恐嚇性騷　刑大科偵隊已鎖定發信人

▲北市多名女民代疑收恐嚇電郵。（資料圖、圖說下同／記者林敬旻攝）

記者張君豪／台北報導



台北市驚傳多位女市議員接獲恐嚇性騷電子郵件，北市刑大初步統計目前有包含民進黨籍女議員顏若芳和國民黨籍女議員收到電郵，內容噁心露骨指稱女議員是「超低賤母豬肉便器奴隸」「乖乖趴著、同時Ｘ死你們」等，今天下午顏若芳已向市警局備案，經信義警分局偵查隊員到市議會進行訪談了解初步案情，案件將由台北市刑警大隊科偵隊整合，並報請士林地檢署指揮偵辦。



據了解，恐嚇性騷電郵由歹徒署名「楊」「楊楊楊楊楊」寄發，根據受害議員表示，從9月24日起恐嚇性騷電郵幾乎每天寄發，讓團隊不勝其擾，但顏若芳受訪表示「絕對不會忍氣吞聲，會勇於站出來捍衛自己權益」同時也呼籲犯嫌，評論應謹言慎行，不要逞口舌之快而遭法律追溯。







目前包含台北市信義、士林分局均有女議員報案收到類似性騷擾電子郵件，警方根據不雅電子郵件內容，研判應為有政治狂熱的台灣民眾所寄發，將透過刑大科偵隊調閱發信人IP後約談涉案人到案說明，據信目前已鎖定涉案人身分，將循線約談到案說明。

►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

