　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

牛肉堡驚見滿滿不明黑色物！麥當勞致歉：檢討作業環境與操作流程

▲▼吃麥當勞驚見「不明黑色物」。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲網友吃麥當勞驚見「不明黑色物」。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）

記者蕭筠／台北報導

一名網友在網上發文抱怨，透露近日在麥當勞買了一顆漢堡，漢堡裡卻摻入了許多「黑色不明物」，讓他質疑：「請問麥當勞我的漢堡是廚餘桶撿回來的嗎？」貼文曝光後更是掀起不小討論。對此，業者也做出最新回應。

▲▼吃麥當勞驚見「不明黑色物」。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲雙層牛肉吉事堡裡頭摻入滿滿黑色不明物。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，在台北某間麥當勞購買了1顆雙層牛肉吉事堡，卻在打開外包裝後發現漢堡上有不明黑點，於是直接掀開漢堡查看，驚見裡頭的黑色不明物更多，讓他一看頓失食慾，無奈表示「肯定是美味的秘訣」、「以後麥當勞你敢打開就吃嗎」、「求問心裡陰影面積」。

照片曝光後引來大批網友留言熱議「好噁心」、「黑黑的是啥」、「還以為是黑松露」、「這樣很不行」；也有不少人猜測「這煎區不行阿，都是碳垢，沒有清乾淨」、「感覺很像是煎台上的一些焦掉的東西」、「鐵板烤焦都沒定時清洗」。

對此，麥當勞做出回應表示：「麥當勞重視消費者用餐體驗，餐廳主管得知此情況後，除嘗試與顧客聯繫表達歉意，亦同步檢視並檢討餐廳作業環境與操作流程，避免類似情況再發生。」至於不明黑色物究竟是什麼，麥當勞說明：「目前還在調查中。」

【你可能也想看】

►買雞腿送雞塊！拿坡里「炸雞桶買1送1」爽吃12天
►聯名最終回！清心福全「咖波造型瓶」、「咖波保溫杯」新登場
►開了21年！「肯德基台北台大餐廳」宣布今天結束營業

ET快訊
山陀兒「巔峰持續18小時」　粉專：中央山脈恐削弱強度往西走
快訊／陳重文羈押195天獲800萬交保！　妻子急籌錢
iPhone內建「最強颱風追蹤App」！　隱藏功能看12小時
搶到江蕙票加價1萬元！　黃牛被逮了
山陀兒環流超越賽洛瑪！　粉專：南部將有「前所未見劇烈風雨」
柯文哲女秘書2度出庭！今沒比中指...笑回：經營檢調但顏色錯

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

防颱搶菜掃貨！全聯裸賣葉菜1把29元　牛奶、豆漿貨架全搬空了

牛肉堡驚見滿滿不明黑色物！麥當勞致歉：檢討作業環境與操作流程

foodpanda「10月激省優惠碼」快收！必勝客買1送1、星巴克半價喝

網路狂人都在用！光線超載有對策「挑對葉黃素」讓你亮澤有神，遠離乾苦人生

就是今天！全家咖啡「買3送3」　7-11美式「買10送10」手刀囤

國際咖啡日限定！「摩斯咖啡買1送1、第2杯10元」爽喝2天

開了21年！「肯德基台北台大餐廳」宣布今天結束營業

7-11撒錢了！花蓮振興劵放大變3600　咖啡、衛生紙「最低29折」

防颱採買必看！超市量販增5成備貨量　超商瓶裝水、泡麵優惠

車界女神廖盈婷教你輕鬆喝好水　歐德好水RO淨水器讓身體健康零負擔

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

防颱搶菜掃貨！全聯裸賣葉菜1把29元　牛奶、豆漿貨架全搬空了

牛肉堡驚見滿滿不明黑色物！麥當勞致歉：檢討作業環境與操作流程

foodpanda「10月激省優惠碼」快收！必勝客買1送1、星巴克半價喝

網路狂人都在用！光線超載有對策「挑對葉黃素」讓你亮澤有神，遠離乾苦人生

就是今天！全家咖啡「買3送3」　7-11美式「買10送10」手刀囤

國際咖啡日限定！「摩斯咖啡買1送1、第2杯10元」爽喝2天

開了21年！「肯德基台北台大餐廳」宣布今天結束營業

7-11撒錢了！花蓮振興劵放大變3600　咖啡、衛生紙「最低29折」

防颱採買必看！超市量販增5成備貨量　超商瓶裝水、泡麵優惠

車界女神廖盈婷教你輕鬆喝好水　歐德好水RO淨水器讓身體健康零負擔

恆大遭罰禁發債3年 許家印終身禁任債券發行人董事

2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

台積電漲15元收972　台股大漲165點來到22390點

快訊／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離　不聽勸最高罰25萬

曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲

餓死又發育不全！高雄女嬰「火化沒骨灰」　嬤送最後一程：苦了妳

南部唯一沒颱風假！市民起床「1景象」秒讚黃敏惠：市長有擔當

近40公分超萌身高差！　美媒：等不及看CP3、溫班亞瑪空中接力

消費熱門新聞

限1天！全家咖啡「買3送3」手刀搶

21年肯德基台大餐廳只營業到今天

7-11發錢！花蓮振興劵放大變3600

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

月銷4千萬包威德益生菌史上最殺

牛肉堡驚現「滿滿不明黑色物」！麥當勞回應

防颱囤糧！全聯增備貨量　超商泡麵買1送1

麥當勞本周限定「9大優惠券」出爐

最貴咖啡來了！全家推「咖啡之后」1杯近300元

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

囤咖啡機會來了！7-11買10送10、買2送2狂省

摩斯咖啡買1送1、第2杯10元爽喝2天

foodpanda10月激省優惠碼懶人包

防颱採買必收！超商、超市量販優惠一次看

更多熱門

相關新聞

麥當勞本周限定「9大優惠券」出爐

麥當勞本周限定「9大優惠券」出爐

周一小確幸先收！速食品牌「麥當勞」APP最新優惠來了，即日起限時7天祭出「9大優惠券」，不僅有薯餅買1送1、蛋捲冰淇淋下殺10元，還有玉米湯、麥克雞塊免費送等好康。

麥當勞教師節限定優惠開搶！

麥當勞教師節限定優惠開搶！

亞尼克X貝可拉「3款巧克力甜點」來了

亞尼克X貝可拉「3款巧克力甜點」來了

麥當勞首間雙綠建築認證門市開了

麥當勞首間雙綠建築認證門市開了

達美樂連7天10口味大比薩299元吃

達美樂連7天10口味大比薩299元吃

關鍵字：

麥當勞牛肉堡黑色不明物

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面