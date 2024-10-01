牛肉堡驚見滿滿不明黑色物！麥當勞致歉：檢討作業環境與操作流程

▲網友吃麥當勞驚見「不明黑色物」。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）

記者蕭筠／台北報導

一名網友在網上發文抱怨，透露近日在麥當勞買了一顆漢堡，漢堡裡卻摻入了許多「黑色不明物」，讓他質疑：「請問麥當勞我的漢堡是廚餘桶撿回來的嗎？」貼文曝光後更是掀起不小討論。對此，業者也做出最新回應。

▲雙層牛肉吉事堡裡頭摻入滿滿黑色不明物。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，在台北某間麥當勞購買了1顆雙層牛肉吉事堡，卻在打開外包裝後發現漢堡上有不明黑點，於是直接掀開漢堡查看，驚見裡頭的黑色不明物更多，讓他一看頓失食慾，無奈表示「肯定是美味的秘訣」、「以後麥當勞你敢打開就吃嗎」、「求問心裡陰影面積」。

照片曝光後引來大批網友留言熱議「好噁心」、「黑黑的是啥」、「還以為是黑松露」、「這樣很不行」；也有不少人猜測「這煎區不行阿，都是碳垢，沒有清乾淨」、「感覺很像是煎台上的一些焦掉的東西」、「鐵板烤焦都沒定時清洗」。

對此，麥當勞做出回應表示：「麥當勞重視消費者用餐體驗，餐廳主管得知此情況後，除嘗試與顧客聯繫表達歉意，亦同步檢視並檢討餐廳作業環境與操作流程，避免類似情況再發生。」至於不明黑色物究竟是什麼，麥當勞說明：「目前還在調查中。」