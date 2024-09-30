麥當勞本周「9大優惠券」出爐！蛋捲冰淇淋下殺10元、薯餅買1送1

▲麥當勞全球版APP本周祭出9大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周一小確幸先收！速食品牌「麥當勞」APP最新優惠來了，即日起限時7天祭出「9大優惠券」，不僅有薯餅買1送1、蛋捲冰淇淋下殺10元，還有玉米湯、麥克雞塊免費送等好康。

麥當勞全球版APP最新「9大優惠券」出爐，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至10月2日；早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「單點蛋捲冰淇淋特價10元」、「單點大薯特價56元」、「哥倫比亞紅寶石單品拿堤（冰／熱）+麥香魚特價119元」、「買大麥克套餐送4塊麥克雞塊（得來速限定）」，使用期限至10月6日；而「買超值全餐送玉米湯」，使用期限為10月4日至10月6日。

加碼領99元激省晚餐券，至10月4日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。（圖／業者提供）

另，全台13家拿坡里炸雞專賣店至10月6日則有「炸雞桶買1送1」超殺優惠，期間凡購買「6隻酷樂雞腿桶」就送「1台斤滋汁雞塊桶」，一次就能吃到雞腿、雞塊，特價只要390元。

「酷樂雞腿桶」內含6隻炸雞腿現點現炸，外皮酥脆微辣，內裡多汁鮮嫩，「滋汁雞塊桶」則有1台斤鮮嫩雞塊，每一塊都能咬到濃郁肉汁和滿滿香氣。