雞塊、麥香魚買1送1！麥當勞教師節限定「9大優惠券」限時3天送

▲麥當勞祭出限時3天教師節優惠。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

歡慶教師節，麥當勞祭出限時3天「師生狂歡趴」優惠，一共推出9大好康，有勁辣香雞翅、麥香魚通通買1送1，還有麥香雞、麥克雞塊免費送等，每日皆可參加抽獎1次。

麥當勞全球版APP即日起至9月29日推「麥粉翻翻卡」師生狂歡趴翻出束脩禮活動，9大優惠包括「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點麥香雞買1送1」、「單點麥香魚買1送1」、「買超值全餐送麥脆雞腿」、「買任一超值全餐送麥香雞」、「買任一超值全餐送麥香魚」、「單點豬肉滿福堡買1送1」與「單點火腿蛋堡送4塊麥克雞塊」。

「麥粉翻翻卡」活動期間每帳號、每日可參加1次活動，優惠券使用期限至10月2日止，數量有限、送完為止，若優惠券全數發放完畢將提前結束活動。

▲拿坡里也推教師節限定炸雞桶買1送1優惠。

另外，全台13家拿坡里炸雞專賣店即日起至10月6日也推教師節限定「炸雞桶買1送1」優惠，凡購買「6隻酷樂雞腿桶」就送「1台斤滋汁雞塊桶」，一次就能吃到雞腿、雞塊，特價只要390元。

「酷樂雞腿桶」內含6隻炸雞腿現點現炸，外皮酥脆微辣，內裡多汁鮮嫩，「滋汁雞塊桶」則有1台斤鮮嫩雞塊，每一塊都能咬到濃郁肉汁和滿滿香氣。