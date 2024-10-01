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foodpanda「10月激省優惠碼」快收！必勝客買1送1、星巴克半價喝

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda10月限定優惠碼懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」10月限定優惠來了，這個月不僅有必勝客比薩買1送1、星巴克指定飲品第2杯5折等，加碼祭出一系列激省優惠碼，包括周三限定會員日可享可不可熟成紅茶、肯德基下殺7折好康，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●pandapro優惠
1. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十二歲要吃飯」，pandapro指定用戶可享「美食外送下單滿額打79折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●超級會員日優惠
1. 10月2日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY40」，pandapro會員可享「三商巧福下單滿399元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 10月2日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY40」，pandapro會員可享「可不可熟成紅茶下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 10月9日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY41」，pandapro會員可享「路易莎下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 10月9日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY41」，pandapro會員可享「 Mister Donut下單滿379元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 10月16日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY42」，pandapro會員可享「85度C下單滿299元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

6. 10月23日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY43」，pandapro會員可享「必勝客下單滿449元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

7. 10月30日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY44」，pandapro會員可享「肯德基下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●10月周四4折優惠
1. 即日起至10月31日期間，每逢周四限定免優惠碼可享「Mister Donut、三商巧福、肯德基、添好運、了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵、樂雅樂指定店家之指定品項」下單滿400元現折150元，不限使用次數，部分分店不適用。

2. 即日起至10月31日期間，每逢周四限定免優惠碼可享「必勝客、拿坡里指定店家之指定飲品」，下單滿250元現折80元，不限使用次數，部分分店不適用。

3. 即日起至10月31日期間，每逢周四限定免優惠碼可享「肯德基甜點專賣店之指定品項下單滿150元現折60元」，不限使用次數，部分分店不適用。

4. 即日起至10月31日期間，每逢周四凡輸入優惠碼「十月週四四折」可享「指定餐廳下單滿329元現折135元」，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克指定品項可享第2杯5折優惠。

●美食外送優惠
1. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十月在地名店」，即可享「美食外送指定店家下單滿額打8折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十二歲要快樂」，即可享「美食外送指定店家下單滿399元打85折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至10月30日期間每逢周二輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

4. 10月9日起至10月21日免優惠碼可享「星巴克焦糖奶香星享那堤」、「星巴克特選馥郁那堤」第2杯5折優惠，限指定大小，部分分店不適用。

5. 10月22日起至10月31日免優惠碼可享「星巴克焦糖奶香星享那堤」、「星巴克阿里山蜜柚烏龍青茶」第2杯5折優惠，限指定大小，部分分店不適用。

6. 即日起至10月14日免優惠碼可享「漢堡王勁濃安格斯牛肉堡雞薯餐／華鱈魚堡雞薯餐／經典脆雞堡雞薯餐」打75折優惠，部分分店不適用。

7. 即日起至10月31日免優惠碼可享「必勝客、Pizza Hut生日專屬套餐打75折」優惠，套餐內含粉紅醬海鮮紙包飯（單點）＋ 咔滋餅（單片）口味5選1」，部分分店不適用。

8. 即日起至10月31日免優惠碼可享「必勝客指定大比薩（6種口味）特價299元」，部分分店不適用。

9. 即日起至10月31日免優惠碼可享「必勝客指定小比薩買1送1」，部分分店不適用。

10. 即日起至10月31日免優惠碼可享「必勝客霸王功夫雞專門店下單滿250元現折30元」優惠，pandapro會員下單滿250元現折50元，部分分店不適用。

11. 即日起至10月31日免優惠碼可享「肯德基生日專屬套餐打75折」優惠，套餐內含義式香草紙包雞XL套餐（提供至10月28日）或「咔啦雞腿堡XL餐」，部分分店不適用。

12. 即日起至10月31日免優惠碼可享「肯德基草莓起司冰淇淋大福第2件5折」優惠，部分分店不適用。

13. 即日起至10月31日免優惠碼pandapro會員可享「肯德基下單滿359元現折60元」優惠，部分分店不適用。

14. 即日起至10月14日免優惠碼pandapro會員可享「肯德基下單滿279元現折30元」優惠，部分分店不適用。

15. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十二歲啃德基」，即可享「肯德基下單滿359元現折60元」優惠，部分分店不適用。

16. 10月17日起至10月31日凡輸入優惠碼「微風三館慶」，即可享「微風集團旗下指定餐廳下單滿499元打79折」優惠，最高現折120元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

17. 即日起至10月14日凡輸入優惠碼「十二歲喝都可」，即可享「CoCo都可下單滿319元打85折」優惠，最高現折70元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取優惠
1. 即日起至10月31日期間每日上午11時至13時59分、17時至18時59分免優惠碼可享「指定店家外帶自取打69折」優惠，不限使用次數。

2. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「十二歲拿外帶」，即可享「指定店家外帶自取下單滿179打9折」優惠，單筆現折30元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至10月31日期間每日下午2時至5時凡輸入優惠碼「十二歲拿飲料」，即可享「指定飲品店家外帶自取於滿179元打8折」優惠，最高現折50元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲生鮮雜貨也有一系列優惠。（圖／業者提供）

●生鮮雜貨優惠
1. 10月3日限時1天凡輸入優惠碼「十二歲慶初一」，指定用戶可享「生鮮雜貨精選店家下單滿額打77折」優惠，最高現折300元，部分精選店家須滿低消849元、其餘精選店家須滿449元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 10月17日限時1天凡輸入優惠碼「十二歲慶初十五」，指定用戶可享「生鮮雜貨精選店家下單滿額打77折」優惠，最高現折300元，部分精選店家須滿低消849元、其餘精選店家須滿449元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至10月13日凡輸入優惠碼「十二歲粉快樂」，指定用戶可享「生鮮雜貨精選店家下單滿額打79折」優惠，最高現折280元，部分精選店家須滿低消1199、849元；其餘精選店家須滿549元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 10月20日限時1天凡輸入優惠碼「十二歲小寶貝」，指定用戶可享「生鮮雜貨店家（母嬰用品、藥局等）下單滿849打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 10月8日起至10月21日免優惠碼，指定用戶可享「純色Pure&Sexy純愛杯二代下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止；指定店家包括純色Pure&Sexy、Dr.情趣忠孝門市、The D、CR保險套情人台中逢甲店、CR保險套情人台南總店。

●信用卡優惠
1. 即日起至10月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月31日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb410」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至10月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc410」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至10月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce410」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲使用中國信託foodpanda聯名卡結帳可享胖達幣回饋。

●聯名卡專屬優惠
1. 即日起至10月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十二歲刷這張」，即可享「美食外送下單滿279元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至10月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十二歲刷這張」，即可享「生鮮雜貨外送下單滿699元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至10月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十二歲刷這張」，即可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至12月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「省省刷達美樂」，即可享「達美樂下單滿499元領15%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠
1. 即日起至10月31日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「十二歲快遞」即可享「運費2折」優惠，最高現折150元，數量有限、兌完為止。

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