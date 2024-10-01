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蝸牛粽案奪3命9傷　確定人為因素！不排除蓄意加毒

台東縣金峰鄉發生小米粽中毒事件，患者緊急送醫後，仍造成3死9傷慘劇，震驚各界。（翻攝饒慶鈴臉書）

▲台東縣金峰鄉發生小米粽中毒事件，患者緊急送醫後，仍造成3死9傷慘劇，震驚各界。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台東縣金峰鄉賓茂部落17日發生駭人聽聞的蝸牛小米粽中毒事件，造成3死9傷慘劇，台東地檢署緊急會同法醫所及衛福部毒物專家展開調查，解剖採驗相關人的檢體、食材及鍋具，發現被害人體內及搗米用的米臼與吃剩的小米粽，都含有劇毒農藥托福松，確定是人為因素釀禍，但究竟是不慎混入或蓄意添加？仍有待釐清，全案正朝過失致死或殺人重罪的方向偵辦。

托福松是紅色顆粒狀的有機磷類劇毒殺蟲劑，多用來防除農田或果園的地下害蟲，具有濃烈的蒜頭或瓦斯臭味，刺鼻味道令人作噁，已很少人使用，就連販賣的農業行也不多，若不慎食用，急性期症狀包括抽搐、大小便失禁或呼吸衰竭，一般在五分鐘到半小時就會出現反應，因此，除了買賣須實名登記，外包裝還註明很危險。

曾姓阿嬤自製的10條小米粽（圖），經化驗證實含有農藥托福松。（鏡新聞提供）

▲曾姓阿嬤自製的10條小米粽（圖），經化驗證實含有農藥托福松。

詭異的是，該批小米是死者曾姓阿嬤的一名親友所送，到底是送來時就被摻入托福松，或是搗米時托福松被倒進米臼，連同小米被搗碎再包入豬肉、蝸牛及竹筍等內餡中，蒸煮為十條小米粽，成為釐清全案的最大關鍵。

托福松呈紅色顆粒狀，且帶有刺鼻臭味，為何會被加入製成小米粽，成為檢警釐清重點。（鏡新聞提供）

▲托福松呈紅色顆粒狀，且帶有刺鼻臭味，為何會被加入製成小米粽，成為檢警釐清重點。

本刊調查，台東地檢署已將全案列為他字案，並加派一名檢察官協辦，連日來除了派人在台東地區追查托福松買賣紀錄，還密集約詢阿嬤的親友，了解托福松來源及製作小米粽的背景等，包括廚房光線、阿嬤的身心健康、案發時與其他親友有無喝酒，以及家庭狀況等細節全都要查。

患者毒發症狀來得迅速凶猛，因此第一時間幾乎就排除蝸牛所致。（鏡新聞提供）

▲患者毒發症狀來得迅速凶猛，因此第一時間幾乎就排除蝸牛所致。

此外，由於阿嬤死後，來守靈的親友接連食用該批小米粽，第一時間為何沒人反映粽子有異味？是否有其他親友一起參與製作？親友間有無財產或感情紛爭？諸多疑點都是專案小組欲釐清的重點，以研判是否有下毒的動機。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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