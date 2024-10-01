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凱米颱風災損復建...工程會補助南投縣33.8億　佔全國總額20%

▲南投凱米災損復建補助33.8億，立委游顥肯定中央地方協力推動。（圖／立委游顥辦公室提供）

▲南投凱米災損復建補助33.8億，立委游顥肯定中央地方協力推動。（圖／立委游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

今年7月凱米颱風重創南投、部分鄉鎮受災嚴重，公共工程委員會針對災後復原所需經費，上週審議會後核定33.8億補助金予南投縣政府，佔本次風災全國各縣市總補助金近20%。

立法院交通委員會今天邀請工程會主委陳金德列席報告業務概況，並備質詢；立法委員游顥表示，感謝陳金德率領工程會及相關部會前往南投勘災，協助縣府加速盤點公共設施災後復原所需經費不足部分，也盼工程會盡快完成全部審查工作，以利地方進行復建工程執行；陳金德強調，針對各縣市政府提報如有個案需補件或再次現勘，工程會將盡速整理並再次召開審議。

此外，游顥提及為落實台灣2050淨零轉型目標，國內公共工程節能減碳已經動起來，但卻發現中央部會許多機關在碳排係數的相關數據準則並不一致，建議工程會應有統一的指引做為依歸，且應導入各項專業人才、儘速納入碳權管理師的規劃，如透過國家考試取得技師資格，方具有簽證效力等，並應提供縣市政府指引及宣導，才能在整體推動上有明確成果。

陳金德則回應，預計將於114年底完成系列指引，後續亦將通盤研議如何與地方縣市政府合作。

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