陳亭妃爭取西瓜、蘆筍、哈密瓜災損補助　力爭轉作、契作品項重新登記

▲台南將軍區漚汪一帶的西瓜農田產生大面積損失，立委陳亭妃偕同市議員蔡秋蘭及方一峰邀集農業部農糧署、台南市農業局、將軍區公所至現場勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



由於近期受到颱風外圍環流及極端氣候強降雨的影響，導致台南將軍區漚汪一帶的西瓜農田產生大面積損失，立委陳亭妃接到農民陳情，27日偕同市議員蔡秋蘭及方一峰立即邀集農業部農糧署、台南市農業局、將軍區公所至現場勘查。





陳亭妃發現不只西瓜有受損情形，蘆筍及號稱哈密瓜界愛馬仕的「卡蜜拉」也有相同狀況，確定因日前連日豪雨成災，對農作物造成延遲性災損；除此之外，由於天候因素導致芝麻原種植時程無法撥種，目前轉作、契作都已無法更改種植品項，造成農民無所適從，因此陳亭妃現場決議由將軍區公所針對農作物種植進行全面性調查，並以速報方式通報農業部爭取災損補助，同時也要求農糧署、農業局立即公告讓農民可以將轉作、契作的品項重新登記，相關單位一定要從寬、從優認定，期能幫助農民度過這次難關，盡全力讓果農安心。

陳亭妃表示，26日接到許多瓜農心急如焚的訊息，第一時間就通報農業部長陳駿季相關狀況，並盡力提供協助。今日隨即邀集相關單位至現場勘查，發現即將收成的西瓜損失慘重，一夕之間瓜農栽種的心血全泡湯，不只如此，連蘆筍及哈密瓜也是相同狀況。陳亭妃要求，區公所儘速進行全面調查，瞭解致災原因及受影響面積，並要求農業部立即啟動相關災損補助的作業程序。

陳亭妃強調，包含先前處理的芝麻作物天然災害救助，呼籲農業部加速動作，積極爭取相關資源，協助受災農度過這次難關，並協助農民恢復生產，保障權益。