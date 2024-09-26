南投增16低碳認證宗教場所　環保金爐+電子鞭炮機補助已發380萬

▲南投縣推宗教場所低碳認證，新增16家獲得標章。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動宗教場所減少燃燒金紙、香支，避免造成空氣汙染，縣府積極推動宗教場所低碳認證標章，今年獲頒認證標章者共有16家，南投縣長許淑華表示，感謝越來越多寺廟願意配合並推動現代環保祭祀觀念，並呼籲更多宗教場所能共襄盛舉。

縣府25日舉辦「113年宗教業務輔導暨低碳認證頒獎典禮」，許淑華在縣府民政處長林琦瑜、環保局長李易書見證下親自為南投市藍田書院、竹山鎮保安宮、包青宮、護天宮、埔里鎮人乘寺覺華園、福德宮、人乘寺埔里精舍、水里鄉永南宮、名間鄉朝聖宮、金天寺、國姓鄉東方淨苑、清德寺、妙泉寺及魚池鄉南林尼僧苑、金天堂、人乘寺文殊院頒發獎盃。

許淑華表示，縣府多年來持續推動低碳政策：除低碳旅遊，也包括宗教場所低碳認證，迄今已有106家場所獲得認證，今年更針對寺廟改善空氣汙染減量措施及附屬設備提供補助，如新設環保金爐補助最高60萬元、購置電子鞭炮機補助最高4萬元等，希望藉此減少金紙及鞭炮帶來的空氣及噪音汙染，打造清新健康的祭祀環境，今年已有5家申請環保金爐補助及22家申請購置電子鞭炮機，補助金額達380萬元。

縣府呼籲更多廟宇及民眾共同配合：寺廟方面為「一爐一香」，減少使用香支，金紙減量燒、集中燒，並使用以米代金或以茶代金等措施，避免大量燃燒，也希望信眾能以鮮花代替金紙、雙手合十取代香支，一起為環境維護努力。