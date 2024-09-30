割頸案乾哥乾妹一審宣判　衛福部：令人難過「我們不要放棄他們」

▲新北市國三生割頸案，法院今宣判行兇的郭男判刑9年、教唆的林女判刑8年。（圖／記者戴上容翻攝）



記者洪巧藍／台北報導

新北市國中校園割頸案震驚社會，新北地院少年法庭今（30）日宣判，涉案「乾哥」郭姓少年與林姓少女分別遭判處9年徒刑與8年徒刑。衛福部保護司司長張秀鴛今回應，就本案件，不管是家庭、社會、學校教育，可能都仍有漏接的地方，導致今天孩子作奸犯科，有9年、8年刑期，都是讓人很難過的事，也感到相當遺憾「我們不要放棄他們」。

張秀鴛今日受訪表示，作為兒少主管機關，因為孩子的未來還有很多發展與可能性，因為他成長過程不管是家庭、社會、學校教育沒有到位，導致今天作奸犯科，有9年、8年刑期，都是讓人很難過，站在家長立場難過，站在社會發展、孩子的未來，也覺得相當遺憾；對於被傷害的楊姓學生，更會覺得他的遭遇不是我們樂見。

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張秀鴛強調，不管是被害人還是行為人，站在政府機關立場，要去思考，家庭、社會教育、學校教育，有沒有哪些環節可以多加努力。行凶少年與少女，已經有行為偏差，但仍然需要需要與社會的連繫，諸如法治教育和情感教育「我們不要放棄他們」。而不管被害人或者行為人家庭，政府都會給予更多協助。

整起案件始於林姓少女因不滿楊姓少年，教唆「乾哥」郭姓少年動手傷人，郭持預藏的彈簧刀猛刺對方頸部10刀，導致楊姓少年傷重不治，新北地院少年法庭密集審理4個月，今（30日）判決郭9年、林8年，可上訴。

相關判決挨批有輕判殺人暴行之嫌，不過判決理由指出2人適用未成年人減刑事由，且審理期間「已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行」，希藉由較長期的矯正處遇，導正2人偏差觀念與行為，本案可上訴高院二審。