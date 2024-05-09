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社會 社會焦點 保障人權

國三生割頸案「乾哥乾妹」殺人罪起訴　少年法庭將決定是否續押

▲▼新北國中生遭割喉亡，校內今設置追思小站 。（圖／教育局提供）

▲校方在割頸命案發生後，於校內設置追思小站供同學悼念不幸喪生的楊姓男學生 。（圖／教育局提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵結引發社會關注的校園割頸命案，今（9日）依殺人罪嫌起訴涉案的「乾哥乾妹」，近期將連人帶卷移審新北地院少年法庭，新北院表示，屆時將由少年法庭承審法官召開接押庭，調查是否繼續羈押禁見2名被起訴的少年。

新北院少年法庭今年（2024年）3月21日裁定，本案均為15歲的郭姓乾哥與林姓乾妹，涉犯《少年事件處理法》所定「犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪」，且都年滿14歲，所以移送新北檢偵辦，因無人提起抗告、在裁定確定後，今年4月12日將仍被收容在台北少年觀護所的2人，依殺人罪嫌移送新北檢。

因本案此時已從少年事件轉為刑事案件，檢方當天複訊後聲請羈押禁見「乾哥乾妹」，少年法庭同日均裁准、仍關押於少觀所，但准許2人的祖父母、父母親、法院少年保護官、學校輔導人員與社工可例外接見，以穩定2名少年精神與情緒。

檢方僅用27天快速偵辦，今起訴「乾哥乾妹」涉犯殺人罪嫌。新北院表示，待檢方將2名少年連同卷證移審少年法庭後，承審法官將召開接押庭調查是否繼續羈押禁見或其他強制處分，後續審理依法不公開，但判決結果會在法律允許範圍內，適度向大眾說明。

▲▼「孩想陪你長大」舉辦追思會，割頸案被害少年父親到場並發表聲明。（圖／民眾提供）

▲楊姓男學生父親參加聲援團體舉辦的「孩想陪你長大」追思會。（圖／民眾提供）

這起悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，就讀新北市某高中附設國中部的林姓「乾妹」，到楊姓男學生的班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同校的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男找楊男理論替「乾妹」出氣，雙方一言不合，郭男涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸狂刺10刀，因事出突然，在場師生都來不及阻止，楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

此事震驚校園與家長，大眾也廣泛關注，不少人自發到校門獻花哀悼枉死的男學生。涉嫌行兇的「乾哥」被移送新北地院少年法庭，經法官裁定收容於台北少年觀護所等候調查。

「乾妹」被責付家長管教期間，頻頻脫序po文聲稱只是請「乾哥」教訓對方、自認沒犯錯，更嗆聲外界「你們這些人根本不懂事實真相，我也沒有教唆殺人」、「我未成年法律會保護我」，還抱怨「因為這件事我爸已經斷了我零用錢」等語，引起更多反感。

後因「乾妹」涉用新手機私訊目擊命案的同學要求配合應答，被人截圖對話內容舉發，警方約談「乾妹」查扣新手機做數位鑑識，取得通訊對話證據，少年法庭法官今年（2024年）1月5日改裁定「乾妹」同樣收容於台北少年觀護所。

至於後續民事賠償責任，因「乾哥乾妹」未成年、法定代理人須負連帶責任，但據悉楊家在犯罪被害人保護協會幫助下聲請假扣押、分文無著，楊姓男學生父親曾說，「乾哥乾妹」和他們的父母早已脫產、沒有賠償能力，「我們只能求償無門」。

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