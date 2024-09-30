山陀兒「陷鞍型場龜速」虐台時間延長　粉專揭1關鍵重創高雄

▲山陀兒颱風移動速度緩慢，影響台灣時間也延長 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒目前以每小時9公里速度，接近台灣，氣象粉專「用事實說颱風」指出，山陀兒陷鞍型場，速度緩慢，路徑西偏，影響時程延後長到周五。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，接下來山陀兒北轉的位置將是是否重創高雄的關鍵。

中央氣象署資料顯示，山陀兒7級風暴風圈半徑在今午12時碰觸到恆春半島陸地，氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒預估明天下半天出現北轉角度，接近台灣南部沿海，強度還會增強，不排除發展為強颱，預估周三從南部地區登陸。

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▲山陀兒颱風暴風圈觸及台灣陸地，預估在高屏一帶登陸。（圖／氣象署提供）

「用事實說颱風」今發文表示，山陀兒強度達中颱上限，預計中心近台時將稍減弱，因陷鞍型場，速度緩慢，路徑西偏，影響時程延長到周五，登陸點有可能再變動，目前預計台南至高雄間。

氣象署預估，山陀兒颱風從明天到周四上半天是影響台灣最明顯的時候。「用事實說颱風」分析，今晚到明天白天，雲林以南、台東進入暴風圈，風雨漸增，明晚苗栗以南進入暴風圈，風勢增強。

「用事實說颱風」指出，周三上午颱風中心於台南至高雄間登陸，嘉南高屏風雨最強，下半天到晚間暴風圈籠罩全台，北部風雨漸增。周四凌晨至白天，颱風中心於東部出海，北部雨勢持續，周四深夜本島脫離暴風圈。

▲山陀兒颱風北轉的位置，影響南部地區風雨的關鍵。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

「觀氣象看天氣」發文表示，歐、美模式預測的登陸點，對高雄風雨強度有不小的差異，歐洲模式系集預測的路徑約從高雄至台南登陸，決定性路徑從北高雄登陸，路徑類似1977年的賽洛馬颱風，風力最強的「右前方」眼牆將掃過高屏一帶，就可能出現比賽洛馬還強的陣風

該粉專指出，美國模式預測的系集路徑登陸高雄至台南算是少數，如果依決定性路徑從林邊至枋寮間登陸，高雄將閃過風力最強的右眼牆，風雨相對就會較小，屏東沿海則可能出現16至17級強陣風。

「觀氣象看天氣」認為，接下來山陀兒北轉的位置是在東經119度附近，還是121度附近，將會是是否重創高雄的關鍵。