大陸低價茶變「百年普洱」騙投資　海撈5600萬！主謀8房產全扣押

▲檢警逮獲謝男等12人。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名謝姓男子涉嫌與共犯從中國大陸進口低價普洱茶，然後以高級茶盒包裝，偽稱是價值數萬元的「百年普洱」，在網路平台上吸引投資者購買。他們透過在群組內部以「暗樁」方式炒作價格，一旦投資者提出要求出金時，謝男及共犯立即封鎖聊天室，刪除相關訊息，以此詐騙方式在半年內非法獲利超過5600萬元。

台中市第四警分局今年間接獲報案，謝男（43歲）與共犯從大陸進口每包僅200至300元的普洱茶磚，在台灣精美包裝後，假稱是價格介於3萬至10萬元的「百年普洱」，並在網路平台上吸引投資者加入。一旦有投資者上鉤，他們會假稱投資者可以透過平台購買高價普洱茶，並從中獲取價差利潤。

謝等人還會寄送外觀精美的茶餅，假裝是高價的百年普洱茶，欺騙投資者購買收藏，並不定期出示消費者明細清單，使投資者誤信這是一筆「高報酬獲利」的投資。然而，一旦投資者要求出金時，詐騙團隊成員立即刪除或封鎖聊天室，使投資者無法退貨，血本無歸。檢警初步清查，有超過70人受騙，受損金額近5600萬元。

▲▼謝等人還會寄送外觀精美的茶餅，假裝是高價的百年普洱茶，欺騙投資者購買收藏。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中地檢署今年6月指揮相關單位進行搜查，帶回涉案的謝姓男子及共犯等12人，並查扣226盒普洱茶、現金89萬餘元、存摺、物流單、帳冊、教戰手冊、電腦等贓證物。

檢方調查，謝姓男子在犯案期間，利用非法所得在台中南區及雲林等地購入了8筆房地產，市價超過5000萬元。這些房地產被認定為非法所得，向法院聲請裁定扣押獲准。另外，謝男及一名許姓共犯，因涉嫌詐欺、洗錢、組織犯罪等罪名，法院裁定羈押。全案將擴大追查其餘共犯及被害人。