擊斃真主黨領袖大獲人心！納坦雅胡民調上升　今天選舉將成最大黨

▲以色列總理納坦雅胡在擊斃真主黨領袖後的民調穩定上升。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列自去年10月以來戰火不斷。第12頻道的最新民調顯示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在戰爭期間的個人聲望有所提升，特別是在國防軍成功擊斃真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）後，民眾對他處理戰爭的支持率顯著提高，連帶著他所屬的右翼聯合黨（Likud Party）支持率也穩步上揚。

據《以色列時報》報導，民調顯示，如果今天舉行選舉的話，納坦雅胡的右翼聯合黨將在120個席位中贏得25席，成為第一大黨。納坦雅胡頭號對手甘茨（Benny Gantz）麾下的中間派國家團結黨（National Unity）預計將取得21席，排名第二，而反對派領袖、前總理拉皮德（Yair Lapid）所率領的未來黨（Yesh Atid）將獲得14席。

第12頻道指出，右翼聯合黨的支持率正在上升，但值得注意的是，班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及其極右派猶太力量黨（Otzma Yehudit）的支持率從之前的9席下降到了6席。儘管如此，議會席位方面的民調結果與12頻道10天前的結果相比沒有多大變化。反納坦雅胡的黨團將獲得66個議會席位，而親納坦雅胡的黨團則佔49席，剩餘5席則由阿拉伯裔政黨聯盟「和平民主陣線─阿拉伯復興運動」（Hadash-Taal）取得。

在個人支持率方面，納坦雅胡的支持率超過了甘茨與拉皮德，分別為38%對29%及38%對27%。雖然以色列億萬富翁、前總理班奈特（Naftali Bennett）在支持率上稍微領先納坦雅胡，但2者之間的差距已從之前的11%縮小至3%，反映了受訪者對納坦雅胡領導以色列國防軍及處理戰爭的滿意度有所提升，特別是在擊斃黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒之後。