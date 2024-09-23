　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

臥床失能又截肢洗腎　昔意氣風發房仲如今「洗澡」成了最困難的挑戰

▲▼天主教中華聖母基金會,沐浴車,失能,洗澡,到宅。（圖／天主教中華聖母基金會提供） 

▲可以好好泡在溫水、洗個舒服的澡，是臥床失能者最大的期盼。

圖、文／天主教中華聖母基金會提供

兩三年前，小康騎著摩托車馳騁大街小巷，經手的房仲案件不計其數，如今這份自由自在與閃耀耀的日子對他來說，只能在腦海中反覆回味。

50多歲的小康因糖尿病左小腿截肢，纏身的病魔不只這，罹患B肝導致每兩天就要洗腎一次……，讓正值壯年的他，在短短兩年內體重掉了二十多公斤，不僅瘦小更虛弱到終日臥床，無力起身移動，像是佝僂老者的身軀困在兩坪大屋子裡的電動床上。

天主教中華聖母基金會到宅沐浴車的服務對象中，七成是重度、極重度失能，其中又有近四成，還伴隨其他的病症，如中風、失智、巴金森氏症、洗腎……。這些疊加的種種疾病，讓「洗澡」成了照顧者與失能者最遙不可及的企盼。

當基金會的到宅沐浴車開始為小康服務，不只可以洗淨他身上的汗漬，還可好好泡在溫水裡，暫時讓身心脫離病痛的不適，忘卻疾病纏身之苦。由於過去工作養成的習慣，即便終日臥床，小康對自己儀容仍有一定的要求，所以沐浴車護理師每次沐浴前還會先幫他刮去臉上的鬍渣，整個人乾乾淨淨、清清爽爽，這小小的「舉手之勞」對小康來說，像是一股貼心又溫暖的暖流，直搗他孤寂的心。

▲▼天主教中華聖母基金會,沐浴車,失能,洗澡,到宅。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

▲專業的組合浴缸與護理、照服員、操作員，才能完成529道沐浴服務。

在小康獨居的狹窄屋子裡，最熱鬧、最多笑聲、最擁擠的時刻，就是沐浴車服務這天，一下子湧進護理師、照服員、操作員三個人，外加組合式浴缸等設備，像是一群老朋友到訪家裡一樣，「過幾天可以再來洗一次嗎？」小康希望的不只是可以在炎熱夏天有一個舒爽的泡澡，更期待在小小的屋子裡有滿滿的生氣，讓平淡的日子有了不一樣的笑聲。

▲▼天主教中華聖母基金會,沐浴車,失能,洗澡,到宅。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

▲到宅沐浴車就像是失能者的幸福澡堂，讓他們可以好好洗個澡。

基金會執行長黎世宏指出，從2008年基金會自日本引進全台第一輛到宅沐浴車與服務技術到嘉義，從此開啟了長期臥床失能者的沐浴服務。十餘年來，到宅沐浴車奔馳超過50萬公里，服務超過15,000人次，讓臥床朋友可以好好洗一個有尊嚴、又舒適的澡，也撐住了照顧者，不再孤單無助。

了解更多天主教中華聖母基金會到宅沐浴車https://lihi.cc/BVrhj
服務電話：（05）2778388分機3301、3215
 

ET快訊
不想在電視看到她！日4不倫女星排行…第一名「讓人失望」
快訊／台中霧峰命案！　1人遭刺死亡
喊「女大生穿深色衣」沒注意到！　客運司機遭上銬移送
正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚　小三懷孕下場慘
撞死女大生！運將任職7年「表現良好」　駕照恐吊銷
豪雨炸全台！　4水庫蓄水率100％
還有2年畢業！東海女大生遭輾斃　校方將申請榮譽畢業證書
上班族注意！豪大雨襲台　假勤薪資5情境一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

臥床失能又截肢洗腎　昔意氣風發房仲如今「洗澡」成了最困難的挑戰

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　唱〈烏梅子醬〉甜Cue老婆♥

臥床失能又截肢洗腎　昔意氣風發房仲如今「洗澡」成了最困難的挑戰

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

探索前瞻科技！2024「台灣創新技術博覽會」10／17即將登場

台中新好地政！廣設基準地監測地價　435點全國最多

逢甲190元排餐爽嗑澎湃自助吧！咖哩飯濃湯吃到飽、還能無限加麵

黃仁勳訂單掛保證！緯穎、技嘉走揚逾2%　法人看好大盤挑戰前高

「球芽開花」台大藍正佑祝福周思齊　啟蒙恩師也驚喜現身

快訊／台南安平貨車停快車道駕駛無生命跡象　送醫搶救中

貝克漢大兒子「將愛犬染成亮粉紫色」！　挨批動物虐待…零回應悄刪片

00757成分股2進2出！　增加資安、AI整合兩大龍頭廠

停紅燈遭追撞衝10m！廂型車未保持安全車距釀禍　2駕駛送醫

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

公益熱門新聞

房仲臥床失能又截肢洗腎　如今「洗澡」成了最困難挑戰

正能量阿凱加入名導團隊學製片

東森集團響應慈善公益盃麻將大賽

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

正能量阿凱與導演許志漢共赴苗栗看守所

一粒麥子基金會揪7-11「送餐兼送暖」

更多熱門

相關新聞

睽違18年！中職棒公益列車重返金門

睽違18年！中職棒公益列車重返金門

睽違18年，中華聯棒大聯盟基層棒球公益列車活動再度重返金門！今（21）日，由中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏、球星成晉、辛元旭、吳哲源等人共同前往金門棒球場，攜手金門縣政府、昇恆昌免稅商店、金湖飯店、家樂福舉行基層棒球公益巡迴列車捐贈儀式，致贈比賽用球、球棒、手套、頭盔等球具給金門縣中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等4校，期盼透過聯盟支持讓台灣基層棒球更加茁壯，也藉此拋磚引玉，讓更多人加入支持基層棒球的行列。

華航公益桌球營首度南下高雄　桌球教父助陣揮拍築夢

華航公益桌球營首度南下高雄　桌球教父助陣揮拍築夢

「閨蜜突喊一起洗澡！」她驚：連妹妹都不曾看過

「閨蜜突喊一起洗澡！」她驚：連妹妹都不曾看過

夫1個月只洗1、2次澡　女結婚40天離婚

夫1個月只洗1、2次澡　女結婚40天離婚

把健康放第一位！BHK′s為中市捐贈救護車「帝力號」

把健康放第一位！BHK′s為中市捐贈救護車「帝力號」

關鍵字：

天主教中華聖母基金會沐浴車失能洗澡到宅公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

汐止基隆河「水位快滿」

愷樂41歲生日終於露面了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

即／台中公車撞死女行人「白衣染紅」

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面