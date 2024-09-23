臥床失能又截肢洗腎　昔意氣風發房仲如今「洗澡」成了最困難的挑戰

▲可以好好泡在溫水、洗個舒服的澡，是臥床失能者最大的期盼。

圖、文／天主教中華聖母基金會提供

兩三年前，小康騎著摩托車馳騁大街小巷，經手的房仲案件不計其數，如今這份自由自在與閃耀耀的日子對他來說，只能在腦海中反覆回味。

50多歲的小康因糖尿病左小腿截肢，纏身的病魔不只這，罹患B肝導致每兩天就要洗腎一次……，讓正值壯年的他，在短短兩年內體重掉了二十多公斤，不僅瘦小更虛弱到終日臥床，無力起身移動，像是佝僂老者的身軀困在兩坪大屋子裡的電動床上。

天主教中華聖母基金會到宅沐浴車的服務對象中，七成是重度、極重度失能，其中又有近四成，還伴隨其他的病症，如中風、失智、巴金森氏症、洗腎……。這些疊加的種種疾病，讓「洗澡」成了照顧者與失能者最遙不可及的企盼。

當基金會的到宅沐浴車開始為小康服務，不只可以洗淨他身上的汗漬，還可好好泡在溫水裡，暫時讓身心脫離病痛的不適，忘卻疾病纏身之苦。由於過去工作養成的習慣，即便終日臥床，小康對自己儀容仍有一定的要求，所以沐浴車護理師每次沐浴前還會先幫他刮去臉上的鬍渣，整個人乾乾淨淨、清清爽爽，這小小的「舉手之勞」對小康來說，像是一股貼心又溫暖的暖流，直搗他孤寂的心。

▲專業的組合浴缸與護理、照服員、操作員，才能完成529道沐浴服務。

在小康獨居的狹窄屋子裡，最熱鬧、最多笑聲、最擁擠的時刻，就是沐浴車服務這天，一下子湧進護理師、照服員、操作員三個人，外加組合式浴缸等設備，像是一群老朋友到訪家裡一樣，「過幾天可以再來洗一次嗎？」小康希望的不只是可以在炎熱夏天有一個舒爽的泡澡，更期待在小小的屋子裡有滿滿的生氣，讓平淡的日子有了不一樣的笑聲。

▲到宅沐浴車就像是失能者的幸福澡堂，讓他們可以好好洗個澡。

基金會執行長黎世宏指出，從2008年基金會自日本引進全台第一輛到宅沐浴車與服務技術到嘉義，從此開啟了長期臥床失能者的沐浴服務。十餘年來，到宅沐浴車奔馳超過50萬公里，服務超過15,000人次，讓臥床朋友可以好好洗一個有尊嚴、又舒適的澡，也撐住了照顧者，不再孤單無助。

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服務電話：（05）2778388分機3301、3215

