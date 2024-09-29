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集集大眾爺文化季千人宴　南美安地斯樂團、大猩猩熱舞掀高潮

▲集集鎮大眾爺千人宴熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲集集鎮大眾爺千人宴熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進地方觀光旅遊，集集鎮舉辦大眾爺廟文化祭系列活動，其中席開130多桌的「千人宴」於25日晚間登場，還安排南美洲安地斯樂團熱鬧開場、近年於廟會陣頭爆紅的「大猩猩」勁舞，希望在美食及宗教文化帶動下，在台鐵集集線復駛前吸引人氣。

南投縣長許淑華等人在活動開始前先到大眾爺廟參拜，祈求國泰民安，廟方並擺設「龍鳳呈祥」供品，感謝大眾爺庇佑地方；千人宴一開場由來自南美洲的安地斯樂團帶來南美洲民族舞蹈，許淑華也跟著起舞、敲鼓，「大猩猩」皮偶的超狂舞蹈也讓現場的孩子看得又驚又叫，立委游顥、縣府觀光處長陳志賢，縣議員黃春麟、謝明謀、陳淑惠，集集鎮長吳大村、代表會主席陳雅雯及地方人士都出席和遊客同樂。

▲集集鎮大眾爺千人宴熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供）

▲集集鎮大眾爺千人宴熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，每年農曆8月23日集集大眾爺公千秋聖誕，家家戶戶於前後一週會宴請親朋好友，顯示對大眾爺的敬重；而台鐵集集線因工程停駛，影響地方觀光發展，縣府因此和鎮公所利用大拜拜的日子合作舉辦音樂會、千人宴，用美食行銷農特產，帶動觀光人潮，也發揚宗教觀光文化。

▲集集鎮大眾爺千人宴熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處表示，南投宗教文化豐富，縣府因此結合廟宇文化推動宗教觀光：例如竹山鎮山城藝術節，結合克明宮及三月寶宮，讓年輕走入小鎮，體驗廟宇文化，未來將朝多元旅遊的方式，結合在地產業推廣，透過創意活動及體驗推廣宗教觀光。

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