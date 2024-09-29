綠委笑直播、全勤有壓力　「面對藍白更辛苦」

▲總統賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德面對青年選票流失，選後要求同仁多開直播，與大眾直接溝通，而有關朝小野大的政治現況，也力求黨內團結因應。儘管賴清德下的軍令，區域立委直言確實感到辛苦，但也指出「全勤」本來就是自我要求，更累的反而是應付在野背離事實的各種鬥爭。

據了解，賴清德曾多次在內部會議談及，民進黨要持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持，並鼓勵黨公職多多透過社群平台，捍衛、宣傳執政黨的論述，在與黨籍立委座談時也期勉立委們扮演國家政府與人民之間的橋樑。

除此之外，為應對明年中央政府總預算案遭藍白在立院阻擋，賴清德也在日前中常會下令，民進黨必須團結應對，黨團會議召開時必須全員到場；程序委員會、委員會、院會等會議，所有黨團成員要全勤參與；全面服從黨團指揮。

面對直播、全勤的要求，又要經營自己的選區，南北兩地跑，有區域綠委私底下被問及撐不撐得住，僅能苦笑，壓力可想而知。

不過，有綠委也強調，雖有選區要顧，但自己一直以來都是全勤，並不會覺得賴清德所謂的軍令增加多少困擾，反而在面對在野黨毫無道理的政治操作還更辛苦。

而剛擔任民進黨團書記長的蔡易餘表示，就他瞭解，大部分的委員本來就都是全勤，現在幾乎都這樣，賴清德也只是在做提醒，像他即便現在要忙黨團、直播、地方，有時候要一天多次兩地往返，生活很充實，但這些都是自我要求，其他委員也都是。

對於藍營刻意攻擊「全勤」，蔡易餘也批評，立法院的生態，就是當院會、委員會沒有輪到自己時，各委員也會待在立法院處理事情 ，但輪到要發言或是要甲動，大家都會到，刻意去放大「全勤」的解釋，這樣並不厚道。