山陀兒路徑再西修「未來30小時關鍵」　粉專曝4地風雨最猛

▲山陀兒颱風路徑再西修，影響時間可能拉長到周四下午。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒逼近台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，山陀兒路徑再西修，巴士海峽大轉彎，將登陸恆春，再沿著東海岸北上，若越往西走，影響時間會拉更長，宜花東、北海岸、台北東側、恆春劇烈雨勢及強勁風勢躲不掉。

中央氣象署最新警報資料指出，今上午11時山陀兒中心位在鵝鑾鼻東南方460公里的海面上，以每小時9公里速度，向西北轉西北西進行；山陀兒過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，預估未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急 」發文表示，根據氣象署最新預測，路徑情勢有一點變化，路徑再西修，巴士海峽大轉彎，將登陸恆春，再沿著東海岸北上，還有再西修的空間，越往西走，影響時間會拉更長，目前至少延後到周四下午。

粉專指出，宜花東、北海岸、台北東側、恆春劇烈雨勢及強勁風勢躲不掉；中南部地區也會有強風，但雨勢大小需視颱風路徑而定，走西岸跟走東岸雨勢差異會非常大，未來30小時是關鍵期。

氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒路徑比原本預報更貼近花東，往北上，非常接近台灣，其暴風圈在周二、周三籠罩全台，東半部及北部山區明天可能出現豪雨等級，各地降雨也會明顯增加。

她表示，周二、周三是影響最明顯的時候，各地都有降雨，東半部、南部山區及北部山區都有大雨發生，周三各地降雨會更明顯，東半部及中部山區有局部大雨或豪雨，東半部跟北部山區則有豪雨等級。周四颱風遠離，雨勢仍要觀察。