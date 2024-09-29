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全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲山陀兒颱風來襲，花東、恆春半島及南部山區將會首當其衝，雨勢可能相當劇烈。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒已增強為中颱，前中央氣象署鄭明典指出，未來「山陀兒」出現大角度轉北，原因是有冷高壓接近，東北季風共伴情況可能發生。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇預估，花東、恆春半島及南部山區將會首當其衝，雨勢可能相當劇烈，周二到周四全台戒備。

鄭明典今在臉書表示，看到東北季風就不能忘了「冷高壓」，颱風不喜歡冷高壓，冷高壓前方高層都會伴隨「槽線」，這是中緯度天氣系統的特徵當颱風發展較深（強），高層導引主導時，颱風就會被槽線導引，通常會大角度轉北。

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他說，反之當颱風較弱，低層導引當家，颱風受低層封場導引，就會持續往西或轉西南。當颱風路徑出現大角度轉北，原因是有冷高壓接近，這樣的路徑其實也預告，東北季風共伴情況很可能發生。

▲▼當颱風出現大角度轉北，原因是有冷高壓接近，也預告東北季風共伴情況很可能發生。（圖／鄭明典臉書）

▲颱風出現大角度轉北，原因是有冷高壓接近，也預告東北季風共伴情況很可能發生。（圖／鄭明典臉書）

鄭明典提到，這次冷高壓有點偏弱，共伴效應可能不特別明顯，但是有多樣共伴效應的條件符合，應該還是會有共伴效應的雨型特徵出現。

吳聖宇今在「天氣風險 WeatherRisk」表示，山陀兒颱風路徑將逐漸開始北偏，速度較為加快，預估明日清晨前氣象署針對恆春半島、台東先發布陸上警報。山陀兒颱風中心將在周二至周四上半天經過東南部、東部、東北部近海逐漸北上，暴風圈將籠罩全台灣。

不過他指出，從一些電腦模式預報資料來看，颱風路徑可能有更往西調整的趨勢，不排除先登陸恆春半島後再往北北東沿著花東近岸北上的機會，預期最快可能要等到週四下半天才會遠離，整個影響的時間可說是相當的長。

吳聖宇表示，依照現在預報路徑，預估花東地區、恆春半島及南部山區一帶將會首當其衝，雨勢可能會相當劇烈，其次是宜蘭、南部平地以及中北部山區，雨量也會很大，中北部平地一帶就要看颱風北上後的移動速度而定，若是後期速度加快，中北部平地的累積雨量就會比較小。

他進一步表示，颱風影響期間，在台灣北部海域可能出現東北季風跟颱風外圍環流交會的共伴效應，不過劇烈降雨區域以海面上為主，對陸地影響可能較小。颱風離開後，環境將轉變為東北季風型態，水氣大幅減少，不會有後續的西南風或西南氣流，降雨明顯減少，不必擔心會有持續降雨的狀況。

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