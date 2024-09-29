行李箱怕摔壞？「挑選5原則」避免破裂、外漏　空姐建議：別買名牌

▲ 為避免行囊在機場或飛行中受損，如何挑選行李箱很重要。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

擔心出國時行李出狀況嗎？美國航空（American Airlines）網紅空姐霍姆（Megan Homme）曾拍攝影片分享避免行李在運送過程中受損的幾項建議，至今累積逾150萬觀看，近期再度在網路瘋傳；也有其他機場工作人員提醒，行李中若有飲食容易外漏，必須確保妥善包裝，否則不僅搬運工，其他旅客的行李也可能遭殃。

1. 越硬越好

霍姆建議不要使用軟趴趴的行李袋，而是選擇邊緣堅硬或防水的行李箱，避免在他人的行李液體外洩時受影響，「你永遠不知道別人的行李裡面有什麼，或是貨艙裡會有什麼，可能滲透到你的行李裡面」。

也有自稱機場行李搬運工人的網友在Reddit抱怨，「請不要在行李中裝食物或飲料，它們會腐壞、破裂、外漏或爆開，尤其是酒類。只要搬過有東西外洩的行李，味道會留在我身上一整天。古龍水和香水也是，請妥善包裝，才不會破裂！」

2. 顏色要選好

霍姆建議行李箱選擇深色，刮痕才不會太明顯，「如果你的行李放在貨艙較底部，很快就會磨損，這是我親身經歷的慘痛教訓」。

3. 有輪子最佳

她也建議選擇有輪子的行李袋或行李箱，方便搬運工推進貨艙，否則恐怕就會被「丟進去」，外殼和內容物都容易毀損，且建議選擇選擇4輪而非2輪，否則拖久了很吃力。

4. 可擴充較優

霍姆建議盡量購買空間可擴充的行李箱或行李袋，因為「你永遠不知道旅程中會看到什麼想放進行李的東西」。

5. 不追求名貴

有網友留言稱他曾親眼目睹硬殼行李箱被用力摔到轉盤上，力道大到輪子掉落、行李箱彈開。霍姆對此也回應，「絕對有可能發生，這也是為什麼我通常不認為需要買昂貴的行李箱！」

不過也有銷售人員出面建議，應該選擇便宜的軟袋或昂貴的硬殼箱，至少不易因溫度變化或品質問題破裂或損壞，此外還要切記，一旦行李損壞可向機場通報，要求賠償部分新箱費用。